Murat Kurum'a "Bizi Kurtarın" Diyen Kadına Ekrem İmamoğlu'ndan Yanıt!
Murat Kurum'a "Bizi Kurtarın" Diyen Kadına Ekrem İmamoğlu'ndan Yanıt!
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum’un yanına giderek, 'Arsam yıkıldı. 5 yıldır bekliyoruz. Beyefendi tatilden dönecek de imza atacak. Bizi kurtarın' diyen kadına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.
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Geçtiğimiz günlerde AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum’un yanına gelen bir kadın, “Beykoz’da arsam var. 5 yıldan beri yıkıldı. Kentsel dönüşüme girecekti. Beyefendinin tatilden dönüp imza atmasını bekliyoruz. Kurtarın bizi…” demişti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Ocak'ta Pendik'te katıldığı bir açılış töreninde söz konusu kadının iddialarına yanıt verdi.
Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin şunları söyledi: "İlk gün sordurdum, böyle bir yer yok. Buradan çağrı yapıyorum. Hanımefendi lütfen bizi arayın. "
"Ben tatilde değilim, İstanbul'dayım. Beni gün içinde aramazsa bu işin sağlam bir kurgu olduğuna inanacağım."
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