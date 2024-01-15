Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a Sert Sözler: "İstanbul'a İhanet Anlayışını Temsil Eden Biri"
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a Sert Sözler: "İstanbul'a İhanet Anlayışını Temsil Eden Biri"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a yönelik ağır ifadeler kullandı. İmamoğlu, 'İstanbul'a ihanet etme anlayışını temsil eden birini oraya koymuşlar' ifadelerini kullandı.
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Murat Kurum'un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daha önce söylediği "İstanbul'a ihanet ettik" itirafıyla tarif edilen bir sürecin bir parçası olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, "İstanbul temsilcilerle yönetilmez. İstanbul bir komuta merkezidir ve İstanbul’a “tam yol ileri” diyebilecek bir kaptan gerekir" dedi.
İmamoğlu, Murat Kurum'un bakanlık döneminde İstanbul için ortaya koyduğu tek şeyin "kupon arazi, boş arazi rezerv alan, kamu arazisi rantı" olduğunu öne sürdü.
Sözcü'den İpey Özbey'e konuşan İmamoğlu şöyle devam etti: "TOKİ, Emlak Konut, Şehircilik Bakanlığı eliyle İstanbul’a ihanet etme anlayışını temsil eden birini oraya koymuşlar. İnsan kaynağı tükenmiş bir partiden İstanbul’a da, Türkiye’ye de fayda gelmez."
İmamoğlu konuşmasında ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Aydın Ayaydın'ın "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" sözlerine göndermede bulundu.
İmamoğlu, "Bakın bir başka Büyükşehir’e “20 yıldır AK Parti’ye oy vermedim” diyen kişiyi aday yapmıştır. Bu, AK Parti’nin kendi içinde yaşadığı sıkıntıları göstermektedir."
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