"Murat Kurum, Aslında Erdoğan'ın İlk Tercihi Değildi" İddiası!
"Murat Kurum, Aslında Erdoğan'ın İlk Tercihi Değildi" İddiası!
Spectrum House Düşünce ve Araştırma Genel Direktörü Azad Barış, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk tercihi olmadığını öne sürdü. Barış'a göre Erdoğan, Kurum ismine istemeyerek de olsa onay verdi.
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31 Mart'ta yapılacak belediye seçimleri öncesi AK Parti kulislerinde Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan gibi isimler konuşulsa da eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve İstanbul milletvekili Murat Kurum aday olarak gösterildi.
Bir dönem HDP içinde de görev alan Spectrum House Düşünce ve Araştırma Genel Direktörü Azad Barış'ın Murat Kurum tercihine ilişkin iddiaları ise kısa sürede gündem oldu.
Barış'a göre Murat Kurum, belediye seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki en güçlü aday değildi.
Azad Barış VOA'ya yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: “Erdoğan daha güçlü bir adayla sahaya inmek istiyordu. Kurum, Erdoğan’ın kendisine ya da işaret edeceği adaya rakip olmayacak biri, bu yüzden tercih edildi.”
"Eğer mesela Selçuk Bayraktar aday gösterilseydi bu Erdoğan’ın gelecekteki veliahtının kim olduğuna dair bize güçlü bir işaret verecekti."
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