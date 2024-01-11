"Murat Kurum, Aslında Erdoğan'ın İlk Tercihi Değildi" İddiası!

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Genel Direktörü Azad Barış, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk tercihi olmadığını öne sürdü. Barış'a göre Erdoğan, Kurum ismine istemeyerek de olsa onay verdi.