'Eşçinsel' Denilerek Okuldan Atılmak İstenen İki Kız Kardeşin Babası Konuştu!

Alanya’da lise okuyan ve yurtta kalan depremzede ikiz kız kardeşin, yurtta beraber uyudukları için eşcinsel oldukları ve bu gerekçeyle yurttan atıldıkları iddia edilmişti. KRT'den Seçil Özer'e konuşan depremzede kardeşlerin babası Mehmet Y., süreçte yaşadıklarını anlattı.