'Eşçinsel' Denilerek Okuldan Atılmak İstenen İki Kız Kardeşin Babası Konuştu!
'Eşçinsel' Denilerek Okuldan Atılmak İstenen İki Kız Kardeşin Babası Konuştu!
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Geçen yıl Şubat ayında Hatay'da meydana gelen büyük depremde 4,5 saat boyunca enkaz altında kalan 16 yaşındaki iki kız kardeş, eğitimlerine devam edebilmek için Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’ne kayıt yaptırdı.
Okulun yurdunda kalmaya başlayan kardeşlerden biri, enkaz altında kalma korkusu nedeniyle kardeşiyle aynı yatakta uyumaya başlayınca başka bir öğrenci tarafından 'eşcinsellik' suçlamasıyla şikayet edildi.
Yurt Müdür Yardımcısı Ş.Y. ise daha sonra çocukların babasını arayarak “Kızlarınız eşcinsel, gelin kayıtlarını alın. Okulda ve yurtta kızlarınızı istemiyoruz. Adları çıktı, başka bir okula kayıt yaptırırsınız” ifadelerini kullandı.
KRT'den Seçil Özer'in yayına bağlanan depremzede kardeşlerin babası Mehmet Yavuz, şunları söyledi: "16 yaşında çocukları sokağa atıyorlar. Ben bir arkadaşıma çocuklarımı aldırdım yanında kaldılar. Tekrar okulu aradım durumu görüştük. 'Ben sizi şikayet edeceğim bakın' dedim. 'Basına mahkemeye vereceğim' sizi dedim. Benim elimde rehber hocasının çocuklarıma bağırmasına ilişkin ses kayıtları var. Sen bir rehber hocasısın bu şekilde bağıramazsın. Çocuklarım 'Bize atılan büyük bir iftara var, biraz bizi de dinleyin' diyor. Rehber hocası ise odadan kovuyor...."
"Çocuklarıma siz okulunuza gidin dedim. Ben bugün eğer çocuklarımı almış olsaydım, çocuklarımı suçlayıp almış olacaktım. Ben ispat istedim, delil istedim. Yardımcı olun dedin. Okul müdürü bana 'Çocuklarınızın adı çıktı, gelin alın, 15 günlük tatil var tedavi ettirip başka bir okula nakil alırsınız' diyor. Ben akıl tutulması yaşıyorum gerçekten..."
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İki kız kardeş beraber yatıyor diye nasıl etiketlediniz. Suç sizin gibi çapsızlarda değil, sizi bu kurumlara atayan kansızlarda.
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