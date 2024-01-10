TOKİ'den İstanbul ve Ankara İçin Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara'da iki yeni konut projesini hayata geçirecek. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yapılacak proje Tuzla, Ankara'daki ise Sincan'da.

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