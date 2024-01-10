TOKİ'den İstanbul ve Ankara İçin Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı
TOKİ'den İstanbul ve Ankara İçin Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı
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Türkiye, patlayan enflasyon, yeni konut arzındaki düşüş ve yabancı sayısındaki artışla birlikte özellikle büyükşehirlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük barınma krizini yaşıyor. Uçan fiyatlar nedeniyle konut almakta zorlanan vatandaşa müjdeli haber TOKİ'den geldi.
31 Mart'ta yapılacak belediye seçimleri öncesi, TOKİ'nin internet sitesinden İstanbul ve Ankara'da yapılacak iki proje için bilgi paylaşımı yapıldı.
Açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilecek projenin Tuzla'da Ankara'da yapılacak projenin ise Sincan'da hayata geçirileceği duyruldu.
Tuzla'nın Camii semtinde hayata geçirilecek projede 232 daire ve 31 mağaza olacak.Ankara'daki proje ise Sincan Yenipeçenek Mahallesi'nde ve 1012 daire ile 24 mağazadan oluşuyor.
Ankara projesi için ihale 8 Ocak, İstanbul Projesi içinde 29 Ocak'ta başlayacak.
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