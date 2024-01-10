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TOKİ'den İstanbul ve Ankara İçin Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı

TOKİ'den İstanbul ve Ankara İçin Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı

TOKİ
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.01.2024 - 10:41 Son Güncelleme: 10.01.2024 - 10:57

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara'da iki yeni konut projesini hayata geçirecek. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yapılacak proje Tuzla, Ankara'daki ise Sincan'da. 

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Türkiye, patlayan enflasyon, yeni konut arzındaki düşüş ve yabancı sayısındaki artışla birlikte özellikle büyükşehirlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük barınma krizini yaşıyor. Uçan fiyatlar nedeniyle konut almakta zorlanan vatandaşa müjdeli haber TOKİ'den geldi.

Türkiye, patlayan enflasyon, yeni konut arzındaki düşüş ve yabancı sayısındaki artışla birlikte özellikle büyükşehirlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük barınma krizini yaşıyor. Uçan fiyatlar nedeniyle konut almakta zorlanan vatandaşa müjdeli haber TOKİ'den geldi.

31 Mart'ta yapılacak belediye seçimleri öncesi, TOKİ'nin internet sitesinden İstanbul ve Ankara'da yapılacak iki proje için bilgi paylaşımı yapıldı.

31 Mart'ta yapılacak belediye seçimleri öncesi, TOKİ'nin internet sitesinden İstanbul ve Ankara'da yapılacak iki proje için bilgi paylaşımı yapıldı.

Açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilecek projenin Tuzla'da Ankara'da yapılacak projenin ise Sincan'da hayata geçirileceği duyruldu.

Açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilecek projenin Tuzla'da Ankara'da yapılacak projenin ise Sincan'da hayata geçirileceği duyruldu.

Tuzla'nın Camii semtinde hayata geçirilecek projede 232 daire ve 31 mağaza olacak.Ankara'daki proje ise Sincan Yenipeçenek Mahallesi'nde ve 1012 daire ile 24 mağazadan oluşuyor.

Tuzla'nın Camii semtinde hayata geçirilecek projede 232 daire ve 31 mağaza olacak.Ankara'daki proje ise Sincan Yenipeçenek Mahallesi'nde ve 1012 daire ile 24 mağazadan oluşuyor.

Duvar'da yer alan habere göre, Ankara projesinin 700 gün, İstanbul projesinin ise 300 günde tamamlanacağı belirtiliyor.

Ankara projesi için ihale 8 Ocak, İstanbul Projesi içinde 29 Ocak'ta başlayacak.

Ankara projesi için ihale 8 Ocak, İstanbul Projesi içinde 29 Ocak'ta başlayacak.

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