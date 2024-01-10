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Gençlere Vergisiz Telefon: Fişteki 21 Kuruşluk Poşet Ücreti, 4 bin 500 Liralık Vergi İadesini Yaktı

Gençlere Vergisiz Telefon: Fişteki 21 Kuruşluk Poşet Ücreti, 4 bin 500 Liralık Vergi İadesini Yaktı

vergisiz telefon
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.01.2024 - 13:28

Üniversite öğrencilerine verilen vergisiz telefon hakkından yararlanmak isteyen bir kişi, telefonla aynı anda fişe yansıyan poşet ücreti yüzünden iade alamadı. 

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26 yaşından gün almamış olan üniversite öğrencileri, şu an bazı telefon ve bilgisayar modellerini vergisiz olarak alabiliyor.

26 yaşından gün almamış olan üniversite öğrencileri, şu an bazı telefon ve bilgisayar modellerini vergisiz olarak alabiliyor.

Satın alınan ürünlerin fişleri e-devletten sisteme girildiğinde vergi iadesi yapılıyor. Ücret belirtilen IBAN numarasına gönderiliyor.

Satın alınan ürünlerin fişleri e-devletten sisteme girildiğinde vergi iadesi yapılıyor. Ücret belirtilen IBAN numarasına gönderiliyor.

Batman'daki bir teknoloji mağazasından 9 bin 500 TL'ye cep telefonu alan Zeynep Ö. ise fişinde yer alan 21 kuruşluk poşet ücreti yüzünden vergi iadesi alamadı.

Batman'daki bir teknoloji mağazasından 9 bin 500 TL'ye cep telefonu alan Zeynep Ö. ise fişinde yer alan 21 kuruşluk poşet ücreti yüzünden vergi iadesi alamadı.

Yapılan başvuruyla ilgili gelen mesajda faturada teknolojik cihaz dışında ürün bulunduğu yönünde uyarı yapıldı.

Kaynak...

21 kuruşluk poşet ücreti yüzüünden 4 bin 500 liralık vergi iadesini alamayan aile ise konuyu Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı.

21 kuruşluk poşet ücreti yüzüünden 4 bin 500 liralık vergi iadesini alamayan aile ise konuyu Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı.

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