Gençlere Vergisiz Telefon: Fişteki 21 Kuruşluk Poşet Ücreti, 4 bin 500 Liralık Vergi İadesini Yaktı
Gençlere Vergisiz Telefon: Fişteki 21 Kuruşluk Poşet Ücreti, 4 bin 500 Liralık Vergi İadesini Yaktı
Üniversite öğrencilerine verilen vergisiz telefon hakkından yararlanmak isteyen bir kişi, telefonla aynı anda fişe yansıyan poşet ücreti yüzünden iade alamadı.
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26 yaşından gün almamış olan üniversite öğrencileri, şu an bazı telefon ve bilgisayar modellerini vergisiz olarak alabiliyor.
Satın alınan ürünlerin fişleri e-devletten sisteme girildiğinde vergi iadesi yapılıyor. Ücret belirtilen IBAN numarasına gönderiliyor.
Batman'daki bir teknoloji mağazasından 9 bin 500 TL'ye cep telefonu alan Zeynep Ö. ise fişinde yer alan 21 kuruşluk poşet ücreti yüzünden vergi iadesi alamadı.
21 kuruşluk poşet ücreti yüzüünden 4 bin 500 liralık vergi iadesini alamayan aile ise konuyu Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı.
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