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Teknik Direktörlerin Gol Sevinçlerini Taklit Eden Fenomenin Videosu Viral Oldu

Teknik Direktörlerin Gol Sevinçlerini Taklit Eden Fenomenin Videosu Viral Oldu

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 14:15

Sosyal medyada yayınlar yapan 'Chukwudike Akuwudike Damian' bilinen adıyla 'iamdikeh' teknik direktörlerin gol sevinçlerini canlandırmasıyla viral oldu. Dünyaca ünlü teknik direktörlerin gol sevinçlerini taklit eden iamdikeh'in videosu binlerce beğeni topladı.

Kaynak: Instagram / iamdikeh

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Sosyal medyanın son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan "Chukwudike Akuwudike Damian" ya da daha çok bilinen adıyla "iamdikeh", teknik direktörlerin gol sevinçlerini taklit ettiği bir video ile izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyanın son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan "Chukwudike Akuwudike Damian" ya da daha çok bilinen adıyla "iamdikeh", teknik direktörlerin gol sevinçlerini taklit ettiği bir video ile izleyenleri güldürdü.

Mouriinho, Ancelotti, Guardiola, Klopp gibi birçok efsane teknik direktörün gol sevinci beğenileri topladı.

Mouriinho, Ancelotti, Guardiola, Klopp gibi birçok efsane teknik direktörün gol sevinci beğenileri topladı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplayan bu video, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve paylaşım rekorları kırdı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplayan bu video, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve paylaşım rekorları kırdı.

iamdikeh'in teknik direktörlerin gol sevinçlerini taklit ettiği video👇

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