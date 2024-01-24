Kadınlar Dünya Teqball Şampiyonası Final Maçında Röveşataların Havada Uçuştuğu Muhteşem Ralli
Kadınlar Dünya Teqball Şampiyonası Final Maçında Röveşataların Havada Uçuştuğu Muhteşem Ralli
Dünya Teqball Şampiyonası'nda Taylandlı Jutatip Kuntatong ile Brezilyalı Rafaela Fontes Gimenez arasında oynanan final mücadelesi viral oldu. Masa tenisine benzer bir mantıkla ve özel bir masayla ayakla oynanan 'teqball' maçında hünerlerini sergileyen ikini izleyicileri adeta mest etti.
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Muazzam top kontrolüne sahip teqball sporcularının final maçı izleyenleri büyüledi.
Röveşataların havada uçultuğu teqball finalinde tek bir sayı almak için Taylandlı Jutatip Kuntatong ile Brezilyalı Rafaela Fontes Gimenez kıyasıya mücadele etti.
Rakibi Jutatip Kuntatong'dan uzun bir rallinin ardından sayıyı kazanan Rafaela Fontes Gimenez ayakta alkışlandı.
Dünya Teqball Şampiyonası final maçında yaşanan muhteşem ralli👇
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