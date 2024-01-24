Görüş Bildir
Haberler
Spor
Kadınlar Dünya Teqball Şampiyonası Final Maçında Röveşataların Havada Uçuştuğu Muhteşem Ralli

Kadınlar Dünya Teqball Şampiyonası Final Maçında Röveşataların Havada Uçuştuğu Muhteşem Ralli

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 16:09

Dünya Teqball Şampiyonası'nda Taylandlı Jutatip Kuntatong ile Brezilyalı Rafaela Fontes Gimenez arasında oynanan final mücadelesi viral oldu. Masa tenisine benzer bir mantıkla ve özel bir masayla ayakla oynanan 'teqball' maçında hünerlerini sergileyen ikini izleyicileri adeta mest etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Muazzam top kontrolüne sahip teqball sporcularının final maçı izleyenleri büyüledi.

Muazzam top kontrolüne sahip teqball sporcularının final maçı izleyenleri büyüledi.

Röveşataların havada uçultuğu teqball finalinde tek bir sayı almak için Taylandlı Jutatip Kuntatong ile Brezilyalı Rafaela Fontes Gimenez kıyasıya mücadele etti.

Röveşataların havada uçultuğu teqball finalinde tek bir sayı almak için Taylandlı Jutatip Kuntatong ile Brezilyalı Rafaela Fontes Gimenez kıyasıya mücadele etti.

Rakibi Jutatip Kuntatong'dan uzun bir rallinin ardından sayıyı kazanan Rafaela Fontes Gimenez ayakta alkışlandı.

Rakibi Jutatip Kuntatong'dan uzun bir rallinin ardından sayıyı kazanan Rafaela Fontes Gimenez ayakta alkışlandı.

Dünya Teqball Şampiyonası final maçında yaşanan muhteşem ralli👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?