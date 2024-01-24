Kadınlar Dünya Teqball Şampiyonası Final Maçında Röveşataların Havada Uçuştuğu Muhteşem Ralli

Dünya Teqball Şampiyonası'nda Taylandlı Jutatip Kuntatong ile Brezilyalı Rafaela Fontes Gimenez arasında oynanan final mücadelesi viral oldu. Masa tenisine benzer bir mantıkla ve özel bir masayla ayakla oynanan 'teqball' maçında hünerlerini sergileyen ikini izleyicileri adeta mest etti.