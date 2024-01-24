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Sosyal Medya Hesabı Kapandı: Çeşitli İddiaların Konuşulduğu Arda Güler Tarafında Neler Oluyor?

Sosyal Medya Hesabı Kapandı: Çeşitli İddiaların Konuşulduğu Arda Güler Tarafında Neler Oluyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.01.2024 - 16:14 Son Güncelleme: 24.01.2024 - 16:15

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e dair şoke edici iddialar ortaya atılmaya başlandı. İddialar üzerine Arda Güler'in sosyal medya hesabının kapalı olması da dikkatlerden kaçmadı. Arda Güler'in sosyal medya hesabını kendisinin kapatıp kapatmadığı merak konusu olurken, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'dan açıklama geldi. 

Kaynak: Yağız Sabuncuoğlu

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Genç yıldızımız Arda Güler, transfer olduğu Real Madrid ile hepimize bir gurur yaşattı.

Genç yıldızımız Arda Güler, transfer olduğu Real Madrid ile hepimize bir gurur yaşattı.

Fakat yaşadığı sakatlık nedeniyle bir türlü forma giyme fırsatı bulamayan Arda Güler'in ne zaman kendisini göstereceği merak konusu olmuştu. Forma giyeceğini duyduğumuz Arda Güler, birçok kez yedek kulübesinde kaldı.

Arda Güler, son olarak Real Madrid'in ligde oynadığı Almeria maçında yedekte bekledi.

Arda Güler, son olarak Real Madrid'in ligde oynadığı Almeria maçında yedekte bekledi.

Teknik direktör Ancelotti tarafından oyuna alınmayan Arda Güler, duruma tepki gösterdi. 

Ancelotti'nin tüm oyuncu değişiklik haklarını kullanması, ancak Güler'i maça almaması herkesin tepkisini çekti.

Arda Güler ise yeleğini fırlatarak yedek kulübesine kalmasına tepki gösterdi.

Arda Güler ise yeleğini fırlatarak yedek kulübesine kalmasına tepki gösterdi.

Ancak bu olaydan sonra Arda Güler'in kariyeri merak konusu oldu. Çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlamışken, İspanyol gazetesinde de bir haber yayınlandı.

El Gol Digital, Arda Güler'in kiralanacağını iddia etti.

Tüm bu iddialar üzerine Arda Güler'in sosyal medya hesabının kapanması dikkatlerden kaçmadı.

Tüm bu iddialar üzerine Arda Güler'in sosyal medya hesabının kapanması dikkatlerden kaçmadı.

Arda Güler'in sosyal medya hesabını kapatmasının sebebi olarak sosyal medyada maruz kaldığı baskı gösterildi. 

Arda Güler'in baskılar sonrasında sosyal medya hesabını kendisi kapattığı iddia edilse de, Yağız Sabuncuoğlu olayların Arda Güler ile bir ilgisi olmadığını söyledi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımına göre, Arda Güler, sosyal medya hesabını kendi iradesiyle kapatmadı;

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımına göre, Arda Güler, sosyal medya hesabını kendi iradesiyle kapatmadı;
twitter.com

Arda Güler’in Instagram hesabı kendi iradesiyle kapatılmadı. Bir haftada üç kez Instagram hesabı iki sebepten ötürü askıya alındı. ‘Hesap hatalı bir uyarıyı dikkate aldığı ve kontrol noktasına kaydedilmediği için’ kısıtlama uyarısı aldı. Kısa süre içinde hesabı yeniden açılacak.

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