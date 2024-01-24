Sosyal Medya Hesabı Kapandı: Çeşitli İddiaların Konuşulduğu Arda Güler Tarafında Neler Oluyor?

Arda Güler’in Instagram hesabı kendi iradesiyle kapatılmadı. Bir haftada üç kez Instagram hesabı iki sebepten ötürü askıya alındı. ‘Hesap hatalı bir uyarıyı dikkate aldığı ve kontrol noktasına kaydedilmediği için’ kısıtlama uyarısı aldı. Kısa süre içinde hesabı yeniden açılacak.