Sosyal Medya Hesabı Kapandı: Çeşitli İddiaların Konuşulduğu Arda Güler Tarafında Neler Oluyor?
Sosyal Medya Hesabı Kapandı: Çeşitli İddiaların Konuşulduğu Arda Güler Tarafında Neler Oluyor?
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e dair şoke edici iddialar ortaya atılmaya başlandı. İddialar üzerine Arda Güler'in sosyal medya hesabının kapalı olması da dikkatlerden kaçmadı. Arda Güler'in sosyal medya hesabını kendisinin kapatıp kapatmadığı merak konusu olurken, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'dan açıklama geldi.
Kaynak: Yağız Sabuncuoğlu
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Genç yıldızımız Arda Güler, transfer olduğu Real Madrid ile hepimize bir gurur yaşattı.
Arda Güler, son olarak Real Madrid'in ligde oynadığı Almeria maçında yedekte bekledi.
Arda Güler ise yeleğini fırlatarak yedek kulübesine kalmasına tepki gösterdi.
Tüm bu iddialar üzerine Arda Güler'in sosyal medya hesabının kapanması dikkatlerden kaçmadı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımına göre, Arda Güler, sosyal medya hesabını kendi iradesiyle kapatmadı;
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