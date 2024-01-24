Seksi Tatil Pozlarına Yenilerini Ekleyen Wanda Nara "Icardi'ye Olan Saygımızdan Bakmıyoruz" Dedirtti!

Milyonlarca Galatasaray taraftarına hep bir ağızdan 'Aşkın Olayım' söyleten Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara bir süredir tatilde. Arjantinli yıldızın eşi 'yenge ne yapıyorsun?' dedirten pozlarına bir yenisini daha ekleyince, sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen yorumlar ortalığı kırdı geçirdi!