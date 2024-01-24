Seksi Tatil Pozlarına Yenilerini Ekleyen Wanda Nara "Icardi'ye Olan Saygımızdan Bakmıyoruz" Dedirtti!
Seksi Tatil Pozlarına Yenilerini Ekleyen Wanda Nara "Icardi'ye Olan Saygımızdan Bakmıyoruz" Dedirtti!
Milyonlarca Galatasaray taraftarına hep bir ağızdan 'Aşkın Olayım' söyleten Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara bir süredir tatilde. Arjantinli yıldızın eşi 'yenge ne yapıyorsun?' dedirten pozlarına bir yenisini daha ekleyince, sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen yorumlar ortalığı kırdı geçirdi!
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Mauro Icardi 2022-2023 sezonunda kiralık olarak geldiği Galatasaray Spor Kulübünün göz bebeği haline dönüştü.
Sarı-kırmızılı ekibin başarılı forvet oyuncusu sadece yeşil sahalardaki yetenekleriyle değil, çalkantılı özel hayatıyla da konuşuluyor.
Icardi'nin 2014 yılında evlendiği Arjantinli model Wanda Nara ile olan birlikteliği aşırı derecede inişli çıkışlı. Hatta öyle ki bazen "ha boşandılar ha boşanacaklar" derken mutlu mesut pozlar verdikleri oluyor.
Kocasıyla olan cinsel hayatlarını hiç çekinmeden anlattığı zaman zaman bize yakan silktiren Wanda Nara sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Yıldız futbolcunun eşi geçtiğimiz günlerde de TikTok üzerinden paylaştığı videoyla dillere düşmüştü. Icardi'nin şortuna buz atması taraftarın yorumlarına maruz kalmıştı.
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Aktif bir sosyal medya kullanıcı olan Wanda Nara'nın Instagram hesabından paylaştığı tatil pozları ise ortalığı fena karıştırdı 😂
Meksika'da tatil yapmaya doyamayan Wanda Nara'nın "Ve Maia'mla plaja geldim 👙" notlu paylaşımları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
"İcardi'ye olan saygımızdan bakmıyoruz Wanda yenge" yorumları havada uçuşurken gelen bikinili pozlar biraz "yeto!" dedirtti.
1. Arjantinli yıldız Mauro Icardi paylaşımlarına kendisini etiketleyen eşinin bu karelerine kayıtsız kalmadı.
Gelin kimler ne yorum yapmış, beraber görelim!👇
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Peki siz, paylaşımına bir de bu videoyu ekleyen Wanda Nara'nın pozlarına ne diyeceksiniz?
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yahu saygımızdan bakmıyoruz ne simdi he elinizden gelse neler yapacaksınız ortada kandırmayalım birbirimizi 😂😂
Bu kadın beni ereksiyon yapıyor 😍
kime neyin gösterişi bu abla.