Dünyaca Ünlü Eski Futbolcu Nicolas Anelka Ümraniyespor'un CEO'su Oldu!
Dünyaca Ünlü Eski Futbolcu Nicolas Anelka Ümraniyespor'un CEO'su Oldu!
Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla unutulmaz anılar biriktiren eski futbolcu Nicolas Anelka, şimdi de kariyerine Ümraniyespor'un CEO'su olarak yön vermek için adım attı. Ümraniyespor’un yeni CEO’su Nicolas Anelka oldu
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Ümraniyespor yapmış olduğu açıklamayla kulübün CEO'luk görevine Nicolas Anelka'nın geçtiğini duyurdu.
"Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." açıklaması yapıldı.
2016 yılında futbolu bırakan Nicolas Anelka 18 yıl aradan sonra Türkiye'ye döndü.
Ümraniyespor, Nicolas Anelka için klip hazırladı👇
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