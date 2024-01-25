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Süper Lig Futbolcusu Trafik Polisine Yakalandı: Trafik Cezası Yedi

Süper Lig Futbolcusu Trafik Polisine Yakalandı: Trafik Cezası Yedi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.01.2024 - 15:26

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor’da forma giyen Leandro Kappel, E5 karayolunda seyir halindeyken emniyet şeridini işgal ettiği gerekçesiyle trafik polisi tarafından durduruldu. Kappel’e 6 bin 439 lira ceza kesildi.

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Pendikspor’un Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, lüks aracıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

Pendikspor’un Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, lüks aracıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

Leandro Kappel’in emniyet şeridine girdiğini tespit eden polis ekipleri, para cezası kesti.

Leandro Kappel’in emniyet şeridine girdiğini tespit eden polis ekipleri, para cezası kesti.

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