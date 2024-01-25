Süper Lig Futbolcusu Trafik Polisine Yakalandı: Trafik Cezası Yedi
Süper Lig Futbolcusu Trafik Polisine Yakalandı: Trafik Cezası Yedi
Süper Lig ekiplerinden Pendikspor’da forma giyen Leandro Kappel, E5 karayolunda seyir halindeyken emniyet şeridini işgal ettiği gerekçesiyle trafik polisi tarafından durduruldu. Kappel’e 6 bin 439 lira ceza kesildi.
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Pendikspor’un Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, lüks aracıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.
Leandro Kappel’in emniyet şeridine girdiğini tespit eden polis ekipleri, para cezası kesti.
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