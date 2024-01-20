Beşiktaş'ta Pendik Faciası: Pendikspor 4-0 Beşiktaş
Beşiktaş'ta Pendik Faciası: Pendikspor 4-0 Beşiktaş
Süper Lig’in 21. Haftasında deplasmanda Pendikspor’a konuk olan Beşiktaş, sahadan çok çarpıcı bir skorla yenik ayrıldı. Siyah beyazlı takım, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 4-0’lık farklı skorla mağlup oldu.
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Süper Lig’in 21. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Pendikspor’la karşılaştı.
Siyah beyazlı takım, Pendikspor’a deplasmanda 4-0’lık farklı skorla mağlup oldu.
Pendikspor’a galibiyeti getiren golleri 4. Dakikada Umut Nayir, 70. Dakikada Halil Akbunar, 74. Dakikada Mame Thiam ve 82. Dakikada Sequeira kaydetti.
Pendikspor bu galibiyetle 19 puana yükselirken Beşiktaş 35 puanda kaldı.
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