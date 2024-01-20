Beşiktaş'ta Pendik Faciası: Pendikspor 4-0 Beşiktaş

Süper Lig’in 21. Haftasında deplasmanda Pendikspor’a konuk olan Beşiktaş, sahadan çok çarpıcı bir skorla yenik ayrıldı. Siyah beyazlı takım, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 4-0’lık farklı skorla mağlup oldu.