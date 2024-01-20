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Beşiktaş'ta Pendik Faciası: Pendikspor 4-0 Beşiktaş

Beşiktaş'ta Pendik Faciası: Pendikspor 4-0 Beşiktaş

futbol Beşiktaş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
20.01.2024 - 20:54

Süper Lig’in 21. Haftasında deplasmanda Pendikspor’a konuk olan Beşiktaş, sahadan çok çarpıcı bir skorla yenik ayrıldı. Siyah beyazlı takım, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 4-0’lık farklı skorla mağlup oldu. 

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Süper Lig’in 21. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Pendikspor’la karşılaştı.

Süper Lig’in 21. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Pendikspor’la karşılaştı.

Siyah beyazlı takım, Pendikspor’a deplasmanda 4-0’lık farklı skorla mağlup oldu.

Siyah beyazlı takım, Pendikspor’a deplasmanda 4-0’lık farklı skorla mağlup oldu.

Pendikspor’a galibiyeti getiren golleri 4. Dakikada Umut Nayir, 70. Dakikada Halil Akbunar, 74. Dakikada Mame Thiam ve 82. Dakikada Sequeira kaydetti.

Pendikspor’a galibiyeti getiren golleri 4. Dakikada Umut Nayir, 70. Dakikada Halil Akbunar, 74. Dakikada Mame Thiam ve 82. Dakikada Sequeira kaydetti.

Pendikspor bu galibiyetle 19 puana yükselirken Beşiktaş 35 puanda kaldı.

Pendikspor bu galibiyetle 19 puana yükselirken Beşiktaş 35 puanda kaldı.
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