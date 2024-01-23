Drone ile Trafik Denetimi Yapıldı Bu Kez ‘Yayalara’ Ceza Kesildi
Drone ile Trafik Denetimi Yapıldı Bu Kez ‘Yayalara’ Ceza Kesildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri 'drone ile trafik denetimi' gerçekleştirdi. Denetimde kırmızı ışıkta geçen 13 yayaya ceza kesildi. Cezaları duyan yayalar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki, yayalara ne kadar ceza kesildi?
İşte, kırmızı ışıkta geçen yayalara kesilen o ceza...
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İstanbul'da drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi! Bu kez cezayı yayalar ödeyecek!
13 yaya tespit edildi ve bu kişilere toplamda 8 bin 970 lira tutarında ceza kesildi!
Denetim esnasında, kendisine ceza kesilen ve kimliğini vermek istemeyen bir kişi, polis ekipleri tarafından polis otosuna bindirildi.
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