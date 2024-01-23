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Drone ile Trafik Denetimi Yapıldı Bu Kez ‘Yayalara’ Ceza Kesildi

Drone ile Trafik Denetimi Yapıldı Bu Kez ‘Yayalara’ Ceza Kesildi

trafik cezası
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.01.2024 - 13:51 Son Güncelleme: 23.01.2024 - 13:57

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri 'drone ile trafik denetimi' gerçekleştirdi. Denetimde kırmızı ışıkta geçen 13 yayaya ceza kesildi. Cezaları duyan yayalar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki, yayalara ne kadar ceza kesildi? 

İşte, kırmızı ışıkta geçen yayalara kesilen o ceza...

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İstanbul'da drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi! Bu kez cezayı yayalar ödeyecek!

İstanbul'da drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi! Bu kez cezayı yayalar ödeyecek!

İstanbul Polis Teşkilatı'nın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde drone ile trafik denetimi yaptı.

Denetim, özellikle trafik ışıklarına uymayan yayaları hedef aldı. Drone kullanılarak trafik kurallarını ihlal eden yayalar tespit edildi ve 13 yayaya ceza kesildi.

13 yaya tespit edildi ve bu kişilere toplamda 8 bin 970 lira tutarında ceza kesildi!

13 yaya tespit edildi ve bu kişilere toplamda 8 bin 970 lira tutarında ceza kesildi!

Bu yenilikçi ve teknolojik denetim sırasında, kırmızı ışıkta geçen toplamda 13 yaya tespit edildi. Yayalara toplamda 8 bin 970 lira tutarında ceza kesildi. Böylece 13 yayaya kişi başına 690 TL ceza kesilmiş oldu.

Denetim esnasında, kendisine ceza kesilen ve kimliğini vermek istemeyen bir kişi, polis ekipleri tarafından polis otosuna bindirildi.

Denetim esnasında, kendisine ceza kesilen ve kimliğini vermek istemeyen bir kişi, polis ekipleri tarafından polis otosuna bindirildi.

Cezaya çarptırılan bir yayanın şaşkınlıkla yaptığı, 'Aslında yaya yolu. Dün haberlerde de gördüm ceza kesildiğine dair. Yaya yolunda geçiş serbest olarak biliyordum. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum, şimdi öğreneceğim' açıklaması dikkat çekti.

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