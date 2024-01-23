Drone ile Trafik Denetimi Yapıldı Bu Kez ‘Yayalara’ Ceza Kesildi

Cezaya çarptırılan bir yayanın şaşkınlıkla yaptığı, 'Aslında yaya yolu. Dün haberlerde de gördüm ceza kesildiğine dair. Yaya yolunda geçiş serbest olarak biliyordum. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum, şimdi öğreneceğim' açıklaması dikkat çekti.