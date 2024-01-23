MIT Araştırması: Yapay Zeka Henüz İnsanın Yerini Alamayacak Kadar Pahalı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, yapay zekanın insan iş gücünü tamamen devralma korkusunu ele alıyor. Bu korkuların çoğu, yapay zekanın farklı sektörlerdeki işleri uygun maliyetli bir şekilde devralma potansiyeli üzerine odaklanıyor. Ancak, MIT'nin bulguları bu endişeleri hafifletiyor. Araştırma, yapay zekanın şu an için işlerin büyük çoğunluğunu maliyet etkin bir şekilde yerine getiremeyeceğini gösteriyor.

Bu durum, yapay zekanın iş dünyasındaki rolünün hâlâ gelişmekte olduğunu ve bu teknolojinin insan iş gücünü tamamen devralmasının henüz uzak bir ihtimal olduğuna işaret ediyor.

İşte, o veriler... 👇