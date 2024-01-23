MIT Araştırması: Yapay Zeka Henüz İnsanın Yerini Alamayacak Kadar Pahalı
MIT Araştırması: Yapay Zeka Henüz İnsanın Yerini Alamayacak Kadar Pahalı
ABD'deki Massachussetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT), pek çoğumuzun aklındaki soruya yanıt geldi! Birçok sektörde yapay zekanın insanların yerini almasına ilişkin korkuları ele alan bir çalışma yapan araştırmacılar; yapay zekanın henüz insanın yerini alamayacak kadar pahalı olduğunu tespit etti!
İşte, MIT araştırmasına ilişkin veriler...
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Yapay zeka, henüz çoğu işte insanın yerini alamayacak kadar pahalı!
"Makineler işlerimizi çalacak" hızlı teknolojik değişim zamanlarında sıklıkla ifade edilen bir duygudur!
Araştırmacılar, Amerika'daki çeşitli işlerin otomatikleştirilmesinin mali cazibesini modellediler.
Araştırmacılar, "Yapay zeka ve bilgisayar görüşü teknolojileri, otomasyon ve verimlilik artışı için büyük potansiyel taşıyor. Ancak, bu teknolojilerin kurulum maliyetleri düşünüldüğünde, işçi ücretlerinin sadece %23'üne eşdeğer bir maliyetle otomasyonun mümkün olduğu belirtiyor."
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