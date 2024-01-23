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MIT Araştırması: Yapay Zeka Henüz İnsanın Yerini Alamayacak Kadar Pahalı

MIT Araştırması: Yapay Zeka Henüz İnsanın Yerini Alamayacak Kadar Pahalı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.01.2024 - 12:04

ABD'deki Massachussetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT), pek çoğumuzun aklındaki soruya yanıt geldi! Birçok sektörde yapay zekanın insanların yerini almasına ilişkin korkuları ele alan bir çalışma yapan araştırmacılar; yapay zekanın henüz insanın yerini alamayacak kadar pahalı olduğunu tespit etti! 

İşte, MIT araştırmasına ilişkin veriler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yapay zeka, henüz çoğu işte insanın yerini alamayacak kadar pahalı!

Yapay zeka, henüz çoğu işte insanın yerini alamayacak kadar pahalı!

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, yapay zekanın insan iş gücünü tamamen devralma korkusunu ele alıyor. Bu korkuların çoğu, yapay zekanın farklı sektörlerdeki işleri uygun maliyetli bir şekilde devralma potansiyeli üzerine odaklanıyor. Ancak, MIT'nin bulguları bu endişeleri hafifletiyor. Araştırma, yapay zekanın şu an için işlerin büyük çoğunluğunu maliyet etkin bir şekilde yerine getiremeyeceğini gösteriyor.

Bu durum, yapay zekanın iş dünyasındaki rolünün hâlâ gelişmekte olduğunu ve bu teknolojinin insan iş gücünü tamamen devralmasının henüz uzak bir ihtimal olduğuna işaret ediyor.

İşte, o veriler... 👇

"Makineler işlerimizi çalacak" hızlı teknolojik değişim zamanlarında sıklıkla ifade edilen bir duygudur!

"Makineler işlerimizi çalacak" hızlı teknolojik değişim zamanlarında sıklıkla ifade edilen bir duygudur!

MIT bünyesindeki Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, Verimlilik Enstitüsü ve IBM'in İş Değeri Enstitüsünden araştırmacılar, 'Beyond AI Exposure' başlıklı 45 sayfadan oluşan makalede, bu endişenin büyük dil modellerinin yaratılmasıyla yeniden ortaya çıktığına işaret etti. 

Özellikle, geçen yıl OpenAI'nin ChatGPT'si ve benzeri ileri teknoloji ürünlerinin piyasaya sürülmesi, bu teknolojinin potansiyelini gözler önüne serdi ve 'Makineler İşlerimizi çalacak' korkusunu beraberinde getirdi. Amerika'daki Microsoft Corp. ve Alphabet Inc. gibi teknoloji devlerinden, Çin'deki Baidu Inc. ve Alibaba Group Holding Ltd.'ye kadar birçok firma, yeni yapay zeka hizmetlerini hayata geçirdi ve geliştirme planlarını hızlandırdı. Fakat, bu hızlanmanın bazı sektör liderleri tarafından dikkatsizce hızlı olduğu konusunda uyarılar da yapıldı.

Araştırmacılar, Amerika'daki çeşitli işlerin otomatikleştirilmesinin mali cazibesini modellediler.

Araştırmacılar, Amerika'daki çeşitli işlerin otomatikleştirilmesinin mali cazibesini modellediler.

Özellikle, bilgisayar görüşü kullanılan meslekler üzerinde durdular. Örneğin öğretmenlik ve gayrimenkul danışmanlığı gibi. Araştırmanın sonuçlarına göre, dolar cinsinden maaş alan işçilerin sadece yüzde 23'ü yapay zeka tarafından tamamen yerine getirilebiliyor. 

Diğer durumlarda, yapay zeka destekli görsel tanıma sistemlerinin kurulum ve işletme maliyeti yüksek olduğundan, insanların bu işleri daha ekonomik bir şekilde yapabildiği görüldü.

Araştırmacılar, "Yapay zeka ve bilgisayar görüşü teknolojileri, otomasyon ve verimlilik artışı için büyük potansiyel taşıyor. Ancak, bu teknolojilerin kurulum maliyetleri düşünüldüğünde, işçi ücretlerinin sadece %23'üne eşdeğer bir maliyetle otomasyonun mümkün olduğu belirtiyor."

Araştırmacılar, "Yapay zeka ve bilgisayar görüşü teknolojileri, otomasyon ve verimlilik artışı için büyük potansiyel taşıyor. Ancak, bu teknolojilerin kurulum maliyetleri düşünüldüğünde, işçi ücretlerinin sadece %23'üne eşdeğer bir maliyetle otomasyonun mümkün olduğu belirtiyor."

MIT tarafından yapılan çalışmada, 800 farklı meslekte gerçekleştirilen yaklaşık 1000 görsel destekli görev incelendi. Araştırma verileri, bugün bu görevlerin sadece %3'ü maliyet-etkin bir şekilde otomatikleştirilebileceğini gösterdi. 

Bunun yanı sıra, veri maliyetlerinin düşmesi ve doğruluk oranlarının artmasıyla bu oranın 2030 yılına kadar %40'a çıkabileceği de öngörüler arasında yer aldı.

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