Geleceğin Meslekleri Belli Oldu! 2024'te Popüler Olması Beklenen Meslekler!

Araştırma verileri ve uzman görüşleri, 2023 yılında Türkiye'de istihdam süreçleri kapsamında; en büyük sıkıntılardan birinin mavi yakalı çalışanları bulmak olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda geleceğin meslekleri arasında zanaatkarlık da yer alıyor! 2024 yılında üniversite mezunlarından ziyade, mesleki eğitim almış kişilere ve eğitimli zanaatkarlara talebin artacağı öngörülüyor.

Bunun yanında; sağlık, finans, yazılım ve bilgi işlemle ilişkili meslekler de gelecek yılların talep görmeye devam eden, hatta öne çıkan meslekleri arasında yer alacak.

Gelin, şimdi de Ekonomist'in araştırmasında yer alan 2024 - 2025 yılının gözde mesleklerini yakından inceleyelim... 👇