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Geleceğin Meslekleri Belli Oldu! 2024'te Popüler Olması Beklenen Meslekler!

Geleceğin Meslekleri Belli Oldu! 2024'te Popüler Olması Beklenen Meslekler!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.01.2024 - 19:13 Son Güncelleme: 17.01.2024 - 19:17

Pandemi dönemiyle birlikte farklılaşmaya başlayan çalışma koşulları, teknolojik gelişmeler ve yapay zekanın hızla hayatımıza girmesiyle iş dünyasında büyük değişimler meydana geldi. Değişen dünya ile birlikte iş yaşamında oluşan ihtiyaçlar karşısında bazı meslek guruplarına talep azalırken bazılarına ise talep hızla arttı. Ekonomist'in araştırmasına göre, 2024 ve 2025 yılının gözdesi olacak meslekler de belli oldu. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.ekonomist.com.tr/calisma-...
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IK trendleri ve istihdama yönelik araştırma verilerine göre Ekonomist tarafından belirlen listede 10 meslekle birlikte 'zanaatkarlık' da yer alıyor.

IK trendleri ve istihdama yönelik araştırma verilerine göre Ekonomist tarafından belirlen listede 10 meslekle birlikte 'zanaatkarlık' da yer alıyor.

Araştırma verileri ve uzman görüşleri, 2023 yılında Türkiye'de istihdam süreçleri kapsamında; en büyük sıkıntılardan birinin mavi yakalı çalışanları bulmak olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda geleceğin meslekleri arasında zanaatkarlık da yer alıyor! 2024 yılında üniversite mezunlarından ziyade, mesleki eğitim almış kişilere ve eğitimli zanaatkarlara talebin artacağı öngörülüyor. 

Bunun yanında; sağlık, finans, yazılım ve bilgi işlemle ilişkili meslekler de gelecek yılların talep görmeye devam eden, hatta öne çıkan meslekleri arasında yer alacak. 

Gelin, şimdi de Ekonomist'in araştırmasında yer alan 2024 - 2025 yılının gözde mesleklerini yakından inceleyelim... 👇

10. Siber Güvenlik Yöneticisi

10. Siber Güvenlik Yöneticisi

Siber Güvenlik Yöneticisi, ağ ve bilişim sistemlerinin siber tehditlere karşı korunmasını sağlamak için görevlendirilmiş bir profesyoneldir. Bu kişi, ekibiyle birlikte güçlü bir siber güvenlik altyapısı oluşturur ve bu sistemi sürekli olarak iyileştirme ve güncelleme görevini üstlenir.

Siber Güvenlik Yöneticisi, bir nevi dijital koruma kalkanı oluşturur. Siber tehditlere karşı koruma sağlama ve bu tehditleri yönetme konusunda kritik bir rol oynar.

9. Çevre Uzmanı

9. Çevre Uzmanı

Çevre Uzmanı; çevreyi koruma tedbirlerini belirlemek, uygulamak ve bu uygulamaların etkinliğini izler. Çevre Uzmanları, işletmelerin çevresel etkilerini en aza indirmek için stratejiler geliştirir ve uygularlar. Ayrıca, çevresel yönetim sistemlerini denetler ve işletmelerin çevre mevzuatına uygunluğunu sağlarlar.

Çevre Kanunu kapsamında, çevreyi kirletebilecek her türlü işletmede çevre uzmanı istihdam edilmelidir.

8. Robotik Uzmanı

8. Robotik Uzmanı

Robotik Uzmanları, robotları ve robotik sistemleri anlamak ve onların çalışma prensiplerine dayalı özelliklerini belirler. Çeşitli amaçlar için kullanılacak olan otomatik sistemlerin standart veya geliştirilmiş özelliklerini oluşturmak, tasarlamak ve programlamak da bu uzmanların görevleri arasındadır.

7. Enerji Uzmanı

7. Enerji Uzmanı

Enerji Uzmanının temel görevi, bir organizasyonun enerji verimliliğini denetlemek ve yönetmektir. Bu uzman, şirketlerin enerji tüketimini azaltmalarına yardımcı olmak için enerji tasarrufu önlemleri uygular. Sürdürülebilir bir gelecek için iş kararlarını değerlendirir ve enerji verimliliğini artırmak için potansiyel fırsatları belirler. Enerji uzmanı, bir kuruluşun enerji kullanımını ve tüketimini denetler ve yönetir.

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6. Sağlık Teknolojileri Uzmanı

6. Sağlık Teknolojileri Uzmanı

Sağlık Teknolojileri Uzmanı, bu alanda yetkin mühendisler, insan sağlığının iyileştirilmesi ve hasta bakımının geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar, tıbbi cihazların, protezlerin, yapay organların ve tıbbi görüntüleme sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve bakımını içerir. Ayrıca, diğer sağlıkla ilgili teknolojilerin de geliştirilmesi ve bakımı bu mühendislerin görevleri arasındadır.

5. Dijital Pazarlama Uzmanı

5. Dijital Pazarlama Uzmanı

Dijital Pazarlama Uzmanı, Google Ads, Facebook Ads ve diğer online reklam platformlarında etkili ve çarpıcı reklam kampanyaları tasarlar ve bu kampanyaları yönetir. Bu alanda görevli bir uzman, işletmelerin pazarlama kampanyalarının verimliliğini ve etkinliğini değerlendirebilmeleri için çeşitli analitik araçları kullanarak veri analizi ve raporlama hizmetleri sunar. İşletmelerin hedef kitlelerine ulaşmaları ve marka bilinirliklerini artırmaları için en uygun ve etkili dijital pazarlama stratejilerini belirler.

4. Siber Güvenlik Uzmanı

4. Siber Güvenlik Uzmanı

Siber Güvenlik Uzmanı, saldırıları engellemek ve güvenli bir dijital ortam oluşturmak amacıyla özel yeteneklerini ve bilgilerini kullanarak bu alanda kritik bir görev üstlenirler. Siber güvenlik uzmanı, siber tehditlerin belirlenmesi, engellenmesi ve hafifletilmesi konusunda geniş bilgi ve yeteneklere sahip bir kişidir.

Siber tehditlerin doğasını anlamak ve bu tehditlere karşı etkili bir savunma stratejisi geliştirmek için teknik bilgi ve analitik düşünme yeteneğine sahiptirler. Siber güvenlik uzmanları, ağ güvenliği, veri koruma, şifreleme, risk değerlendirme ve sızma testleri gibi bir dizi konuda uzmanlaşmışlardır. Bu uzmanlar, hem bireysel kullanıcıları hem de kuruluşları çeşitli siber tehditlerden korumak için hayati bir rol oynarlar.

3. Yapay Zeka Uzmanı

3. Yapay Zeka Uzmanı

Yapay Zeka Uzmanı, makineleri ve algoritmaları insan beyninin işleyişini taklit edecek şekilde programlama becerisine sahiptirler. Bu uzmanlar, makinelerin mantıklı ve verimli hareketler gerçekleştirebilmesi için gerekli olan makine öğrenme algoritmalarını tasarlarlar. Genellikle yazılım şirketlerinde görev yapan bu kişiler, daha yaygın bir terimle 'Yapay Zeka Mühendisi' olarak bilinirler.

Yapay zeka mühendislerinin ana görevi, makineleri ve algoritmaları programlamaktır. Bu programlama, makinelerin belirli bir görevi yerine getirebilmeleri için gerekli olan mantıklı ve verimli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar. Örneğin, bir yapay zeka mühendisi, bir robotun belirli bir işlemi gerçekleştirebilmesi için gerekli olan adımları ve hareketleri programlayabilir.

2. Veri Bilimcisi

2. Veri Bilimcisi

Veri bilimciler, işlerinin bir parçası olarak bir dizi önemli görevi yerine getirirler. Bu görevlerden bazıları, verileri analiz etmek için bir strateji belirlemeyi, analiz için verileri uygun hale getirmeyi, verileri keşfetmeyi, analiz etmeyi ve görselleştirmeyi, Python ve R gibi programlama dilleri kullanarak veri tabanlı modelleri oluşturmayı ve bu modelleri uygulama yazılımlarına yerleştirmeyi içerir.

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1. Bilgisayar Sistemleri Analisti

1. Bilgisayar Sistemleri Analisti

Bilgisayar Sistemleri Analisti, iş dünyasının karmaşık problemlerini çözümlemek için bilgi teknolojilerini kullanır. Bu uzmanlar, sistemler üzerinde minimal düzeyde değişiklikler yaparak, onları kullanılabilir ve etkin bir hale getirirler. Eğer bir sistem etkin bir şekilde işlemiyorsa, bu analistler, sistemin yeniden yapılandırılması ve planlanması için detaylı bir analiz gerçekleştirirler. 

Sistem analistleri, teknoloji ve iş dünyası arasında bir köprü görevi görür. İş süreçlerini anlamak ve teknolojiyi bu süreçlere entegre etmek için gereken teknik yeteneklere sahip olmaları beklenir.

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