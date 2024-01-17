Geleceğin Meslekleri Belli Oldu! 2024'te Popüler Olması Beklenen Meslekler!
Geleceğin Meslekleri Belli Oldu! 2024'te Popüler Olması Beklenen Meslekler!
Kaynak: https://www.ekonomist.com.tr/calisma-...
Pandemi dönemiyle birlikte farklılaşmaya başlayan çalışma koşulları, teknolojik gelişmeler ve yapay zekanın hızla hayatımıza girmesiyle iş dünyasında büyük değişimler meydana geldi. Değişen dünya ile birlikte iş yaşamında oluşan ihtiyaçlar karşısında bazı meslek guruplarına talep azalırken bazılarına ise talep hızla arttı. Ekonomist'in araştırmasına göre, 2024 ve 2025 yılının gözdesi olacak meslekler de belli oldu.
İşte, detaylar...
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IK trendleri ve istihdama yönelik araştırma verilerine göre Ekonomist tarafından belirlen listede 10 meslekle birlikte 'zanaatkarlık' da yer alıyor.
10. Siber Güvenlik Yöneticisi
9. Çevre Uzmanı
8. Robotik Uzmanı
7. Enerji Uzmanı
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6. Sağlık Teknolojileri Uzmanı
5. Dijital Pazarlama Uzmanı
4. Siber Güvenlik Uzmanı
3. Yapay Zeka Uzmanı
2. Veri Bilimcisi
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1. Bilgisayar Sistemleri Analisti
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