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Fenerbahçeli Taraftarların Tepkisini Çeken Deniz Türüç'ün Hasan Can Kaya ile Diyaloğu Yeniden Gündem Oldu

Fenerbahçeli Taraftarların Tepkisini Çeken Deniz Türüç'ün Hasan Can Kaya ile Diyaloğu Yeniden Gündem Oldu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.01.2024 - 17:18

Başakşehir - Fenerbahçe maçndaı gerilim dolu anlar yaşandı. İki takım futbolcuları arasında zaman zaman sinirler yükseldi. Maçı takip eden sarı-lacivertli futbolseverler, özellikle eski futbolcuları Deniz Türüç'e sosyal medyadan eleştirilerde bulundu. 30 yaşındaki futbolcunun Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında söz aldığı anlar viral oldu.

Kaynak: https://twitter.com/sarilacivertskk
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Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maç, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maç, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertlilerin golünü golünü 90+5. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin golünü golünü 90+5. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.
media.fenerbahce.org

Zirve yarışında alınan üç puanın önüne Başakşehir'in futbolcusu Deniz Türüç geçti.

Zirve yarışında alınan üç puanın önüne Başakşehir'in futbolcusu Deniz Türüç geçti.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, maç içindeki agresif tavırlarıyla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, maç içindeki agresif tavırlarıyla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Yaşananların ardından Türüç'ün Hasan Can Kaya ile olan diyalogu sosyal medyada yeniden viral oldu.

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twitter.com
twitter.com
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