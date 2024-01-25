Fenerbahçeli Taraftarların Tepkisini Çeken Deniz Türüç'ün Hasan Can Kaya ile Diyaloğu Yeniden Gündem Oldu
Fenerbahçeli Taraftarların Tepkisini Çeken Deniz Türüç'ün Hasan Can Kaya ile Diyaloğu Yeniden Gündem Oldu
Kaynak: https://twitter.com/sarilacivertskk
Başakşehir - Fenerbahçe maçndaı gerilim dolu anlar yaşandı. İki takım futbolcuları arasında zaman zaman sinirler yükseldi. Maçı takip eden sarı-lacivertli futbolseverler, özellikle eski futbolcuları Deniz Türüç'e sosyal medyadan eleştirilerde bulundu. 30 yaşındaki futbolcunun Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında söz aldığı anlar viral oldu.
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Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maç, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerin golünü golünü 90+5. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.
Zirve yarışında alınan üç puanın önüne Başakşehir'in futbolcusu Deniz Türüç geçti.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, maç içindeki agresif tavırlarıyla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Yaşananların ardından Türüç'ün Hasan Can Kaya ile olan diyalogu sosyal medyada yeniden viral oldu.
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