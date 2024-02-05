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Maça Elinde Telefonla Çıktı: Denizlispor Futbolcusu Emre Sağlık'ın Telefonla Sahada Olma Sebebi Neydi?

Maça Elinde Telefonla Çıktı: Denizlispor Futbolcusu Emre Sağlık'ın Telefonla Sahada Olma Sebebi Neydi?

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 13:07

Denizlispor ile Etimesgut Belediyespor arasında gerçekleşen müsabakada, Denizlispor'un oyuncusu Emre Sağlık, bir süre boyunca elindeki cep telefonuyla görüntülendi. Bu ilginç anlar sosyal medyada viral oldu.

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Denizlispor ile Etimesgut Belediyespor arasında oynanan mücadele ilginç anlara sahne oldu.

Denizlispor ile Etimesgut Belediyespor arasında oynanan mücadele ilginç anlara sahne oldu.

Denizlispor'un oyuncusu Emre Sağlık, bir süre boyunca elindeki cep telefonuyla görüntülendi.

Denizlispor'un oyuncusu Emre Sağlık, bir süre boyunca elindeki cep telefonuyla görüntülendi.

Sahada cep telefonuyla gezen futbolcunun o anları sosyal medyada viral oldu.

Sahada cep telefonuyla gezen futbolcunun o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar👇

Gelen yorumlar ise şöyle oldu👇

Gelen yorumlar ise şöyle oldu👇
twitter.com
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👇
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Fakat gerçek sonradan ortaya çıktı. Devre arasında telefonunu yere düşüren top toplayıcı çocuğun telefonu elinde kalmıştı. Maç başlayınca da bırakamamış...

Fakat gerçek sonradan ortaya çıktı. Devre arasında telefonunu yere düşüren top toplayıcı çocuğun telefonu elinde kalmıştı. Maç başlayınca da bırakamamış...
twitter.com
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mamamia

Aşkım valla agalarla top peşindeyiz

s.rtc

Mesaj attın da cevap mı vermedik :)

Kılıç

ondan sonra denizli neden 3. ligde??