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Maçta Ayrı Dışarıda Ayrı: Fenerbahçeli Dusan Tadic'in Şıklığı Yine Göz Kamaştırdı

Maçta Ayrı Dışarıda Ayrı: Fenerbahçeli Dusan Tadic'in Şıklığı Yine Göz Kamaştırdı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
22.02.2024 - 18:59

Fenerbahçe'nin Sırbistanlı futbolcusu Dusan Tadic, tarzıyla futbolseverlerin dikkatini çeken isimlerin başında geliyor. Tecrübeli isim, transfer olduğu günden bu yana ilgilerin odağında.

Kaynak: https://twitter.com/bbosports
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Geçtiğimiz sezonun sonunda Ajax'tan bedelsiz olarak ayrılan Dusan Tadic, temmuz ayında kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Ajax'tan bedelsiz olarak ayrılan Dusan Tadic, temmuz ayında kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe ile toplamda şu ana kadar 39 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol 10 asistlik performans ortaya koydu.

Kısa sürede takımın en sevilen oyuncularından biri olmayı başaran yıldız isim, futbolunun yanı sıra tarzıyla da taraftarın dilinde.

Kısa sürede takımın en sevilen oyuncularından biri olmayı başaran yıldız isim, futbolunun yanı sıra tarzıyla da taraftarın dilinde.

Görünümüne özen gösteren Tadic'in dışarıda görüntülendiği anlar yine çok beğenildi.

İşte o anlar 👇

twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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