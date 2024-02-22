Maçta Ayrı Dışarıda Ayrı: Fenerbahçeli Dusan Tadic'in Şıklığı Yine Göz Kamaştırdı
Maçta Ayrı Dışarıda Ayrı: Fenerbahçeli Dusan Tadic'in Şıklığı Yine Göz Kamaştırdı
Kaynak: https://twitter.com/bbosports
Fenerbahçe'nin Sırbistanlı futbolcusu Dusan Tadic, tarzıyla futbolseverlerin dikkatini çeken isimlerin başında geliyor. Tecrübeli isim, transfer olduğu günden bu yana ilgilerin odağında.
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Geçtiğimiz sezonun sonunda Ajax'tan bedelsiz olarak ayrılan Dusan Tadic, temmuz ayında kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kısa sürede takımın en sevilen oyuncularından biri olmayı başaran yıldız isim, futbolunun yanı sıra tarzıyla da taraftarın dilinde.
İşte o anlar 👇
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