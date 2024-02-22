Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid Maçından Elde Ettiği Bilet Gelirine İnanamayacaksınız
Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid Maçından Elde Ettiği Bilet Gelirine İnanamayacaksınız
Kaynak: https://twitter.com/calciolog_tr
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya Seri A'nın dev ekibi Inter, sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Futbol tarihinde birçok unutulmaz ana ev sahipliği yapan Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı binlerce futbolsever tribünden takip etti. Ev sahibi ekibin bilet satışlarından elde ettiği gelir ise adeta dudak uçuklattı.
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Geçen yıl final oynayan İtalyan temsilcisi Inter, sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i tek golle geçti.
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Karşılaşmayı 73 bin 709 seyircinin takip ettiği ifade edildi.
İşte maç önü atmosferi👇🏻
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