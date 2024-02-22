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Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid Maçından Elde Ettiği Bilet Gelirine İnanamayacaksınız

Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid Maçından Elde Ettiği Bilet Gelirine İnanamayacaksınız

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
22.02.2024 - 17:02

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya Seri A'nın dev ekibi Inter, sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Futbol tarihinde birçok unutulmaz ana ev sahipliği yapan Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı binlerce futbolsever tribünden takip etti. Ev sahibi ekibin bilet satışlarından elde ettiği gelir ise adeta dudak uçuklattı.

Kaynak: https://twitter.com/calciolog_tr
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Geçen yıl final oynayan İtalyan temsilcisi Inter, sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i tek golle geçti.

Geçen yıl final oynayan İtalyan temsilcisi Inter, sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i tek golle geçti.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Inter'e galibiyeti getiren golü 79. dakikada Marko Arnautovic attı.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Tribünler, 30 yaşındaki orta sahanın performansını destekleyen tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşmayı 73 bin 709 seyircinin takip ettiği ifade edildi.

Karşılaşmayı 73 bin 709 seyircinin takip ettiği ifade edildi.

Elde edilen gelirin ise 9 milyon 218 bin 859 avro olduğu açıklandı.

İşte maç önü atmosferi👇🏻

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