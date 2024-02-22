Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid Maçından Elde Ettiği Bilet Gelirine İnanamayacaksınız

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya Seri A'nın dev ekibi Inter, sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Futbol tarihinde birçok unutulmaz ana ev sahipliği yapan Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı binlerce futbolsever tribünden takip etti. Ev sahibi ekibin bilet satışlarından elde ettiği gelir ise adeta dudak uçuklattı.