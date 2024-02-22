Bireysel Antrenmanlara Başlayan Fenerbahçeli Luan Peres'in Diz Kapağının Görüntüsü Taraftarları Üzdü

2022 yılında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve oynadığı maçlarda taraftarlardan tam not alan Luan Peres, yaşadığı büyük sakatlığın ardından bireysel antrenmanlara başladı. Luan Peres'in antrenman fotosundaki diz kapağı ayrıntısı ise taraftarları üzdü.