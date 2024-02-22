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Bireysel Antrenmanlara Başlayan Fenerbahçeli Luan Peres'in Diz Kapağının Görüntüsü Taraftarları Üzdü

Bireysel Antrenmanlara Başlayan Fenerbahçeli Luan Peres'in Diz Kapağının Görüntüsü Taraftarları Üzdü

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 16:18

2022 yılında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve oynadığı maçlarda taraftarlardan tam not alan Luan Peres, yaşadığı büyük sakatlığın ardından bireysel antrenmanlara başladı. Luan Peres'in antrenman fotosundaki diz kapağı ayrıntısı ise taraftarları üzdü.

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Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Brezilyalı stoperi Luan Peres, yaşadığı sakatlığın ardından antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Brezilyalı stoperi Luan Peres, yaşadığı sakatlığın ardından antrenmanlara başladı.

Yaşadığı ağır sakatlık boyunca ilgilenen eşi Gabriela Merjam'a teşekkürlerini ileten Luan Peres, acılı ve uzun süren tedavisinin ardından antrenmanda yer aldı.

Yaşadığı ağır sakatlık boyunca ilgilenen eşi Gabriela Merjam'a teşekkürlerini ileten Luan Peres, acılı ve uzun süren tedavisinin ardından antrenmanda yer aldı.

Luan Peres'in antrenman fotoğrafı Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yayınlandı.

Luan Peres'in antrenman fotoğrafı Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yayınlandı.

Fotoğrafa dikkatle bakan Fenerbahçeli taraftarlar Luan Peres'in sakatlıktan ve ameliyatlardan sonra diz kapağının aldığı şekle çok üzüldü.

Fotoğrafa dikkatle bakan Fenerbahçeli taraftarlar Luan Peres'in sakatlıktan ve ameliyatlardan sonra diz kapağının aldığı şekle çok üzüldü.

Gelen yorumlar şöyleydi

Gelen yorumlar şöyleydi
twitter.com
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twitter.com

Görüntülerin açıdan dolayı öyle olduğunu söyleyenler vardı.

Görüntülerin açıdan dolayı öyle olduğunu söyleyenler vardı.
twitter.com

Geçmiş olsun Luan Peres!

Geçmiş olsun Luan Peres!
twitter.com
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