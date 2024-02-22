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Sercan Yıldırım, Ronaldinho ile Farkını "Anadolu Takımı" Örneğiyle Anlatarak Topu 90'a Taktı

Sercan Yıldırım, Ronaldinho ile Farkını "Anadolu Takımı" Örneğiyle Anlatarak Topu 90'a Taktı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 14:04

Acun Ilıcalı'nın misafiri olarak Survivor'a katılan Ronaldinho, bir kez daha fıstıkları zulalardan çıkartarak herkesi ekran başına kilitledi. Eski futbolcu Sercan Yıldırım'a rakip olan Ronaldinho izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Sercan Yıldırım'ın Ronaldinho'ya söyledikleri ise futbolseverlerin yüzünü gülümsetti.

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Survivor'a davet edilen Ronaldinho yeteneği ve sempatikliğiyle bir kez daha kendisine hayran bırakmayı başardı.

Survivor'a davet edilen Ronaldinho yeteneği ve sempatikliğiyle bir kez daha kendisine hayran bırakmayı başardı.

Acun Ilıcalı ile aynı takımda olan Ronaldinho izleyenleri adeta büyüledi.

Acun Ilıcalı ile aynı takımda olan Ronaldinho izleyenleri adeta büyüledi.

Sercan Yıldırım: "Ronaldinho ile aramızda şöyle bir fark var; o Anadolu takımını şampiyon yapmadı. Barcelona'da şampiyon olmak kolay" diyerek herkesi güldürmeyi başardı.

Sercan Yıldırım: "Ronaldinho ile aramızda şöyle bir fark var; o Anadolu takımını şampiyon yapmadı. Barcelona'da şampiyon olmak kolay" diyerek herkesi güldürmeyi başardı.

Sercan Yıldırım, 2009-2010 sezonunda Bursaspor ile şampiyonluk yaşamıştı.

Sercan Yıldırım, 2009-2010 sezonunda Bursaspor ile şampiyonluk yaşamıştı.

Sercan Yıldırım'ın Ronaldinho'ya söylediklerine gelen yorumlar ise şöyleydi👇

Sercan Yıldırım'ın Ronaldinho'ya söylediklerine gelen yorumlar ise şöyleydi👇
twitter.com
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👇
twitter.com

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👇
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Elbette Sercan Yıldırım bu sözleri espri olarak söylemişti. Ronaldinho'yu da eğlendirecek gayet tatlı bir açıklama olmuş👇

Elbette Sercan Yıldırım bu sözleri espri olarak söylemişti. Ronaldinho'yu da eğlendirecek gayet tatlı bir açıklama olmuş👇
twitter.com
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