Sercan Yıldırım, Ronaldinho ile Farkını "Anadolu Takımı" Örneğiyle Anlatarak Topu 90'a Taktı

Acun Ilıcalı'nın misafiri olarak Survivor'a katılan Ronaldinho, bir kez daha fıstıkları zulalardan çıkartarak herkesi ekran başına kilitledi. Eski futbolcu Sercan Yıldırım'a rakip olan Ronaldinho izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Sercan Yıldırım'ın Ronaldinho'ya söyledikleri ise futbolseverlerin yüzünü gülümsetti.