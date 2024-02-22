Panathinaikos'un Mucizevi Geri Dönüşünü "Fatih Terim Balı" Olarak Açıklayan Kişinin Paylaşımı Kahkaha Attırdı

Yunanistan Kupası'nda rakibi PAOK'u mucizevi bir şekilde eleyen Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim için yapılan 'Fatih Terim balı' açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Ekşi Sözlük'te 'johanericcalvinelmander' nickli kişinin yazdıkları sosyal medyaya düşünce eğlenceli paylaşımlar ortaya çıktı.

Kaynak: Ekşi Sözlük / johanericcalvinelmander