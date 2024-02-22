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Panathinaikos'un Mucizevi Geri Dönüşünü "Fatih Terim Balı" Olarak Açıklayan Kişinin Paylaşımı Kahkaha Attırdı

Panathinaikos'un Mucizevi Geri Dönüşünü "Fatih Terim Balı" Olarak Açıklayan Kişinin Paylaşımı Kahkaha Attırdı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 12:54

Yunanistan Kupası'nda rakibi PAOK'u mucizevi bir şekilde eleyen Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim için yapılan 'Fatih Terim balı' açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Ekşi Sözlük'te 'johanericcalvinelmander' nickli kişinin yazdıkları sosyal medyaya düşünce eğlenceli paylaşımlar ortaya çıktı.

Kaynak: Ekşi Sözlük / johanericcalvinelmander

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Ekşi Sözlük'te "Fatih Terim Balı" başlığına yazan "johanericcalvinelmander" nickli kişinin anlattıkları sosyal medyanın dilindeydi.

Ekşi Sözlük'te "Fatih Terim Balı" başlığına yazan "johanericcalvinelmander" nickli kişinin anlattıkları sosyal medyanın dilindeydi.

Değerlendirmeleri ise şöyleydi: "118.dakikada rakip şanssız şekilde sakatlansın, maç 6 dakika uzasın. 129.dakikada gol atıp, maçı penaltılara götür."

Değerlendirmeleri ise şöyleydi: "118.dakikada rakip şanssız şekilde sakatlansın, maç 6 dakika uzasın. 129.dakikada gol atıp, maçı penaltılara götür."

"5. penaltıyı rakip atsa elenecek duruma gel, kaleci kurtarsın. 6. penaltıyı kaçır, peşinden yine kaleci kurtarsın."

"5. penaltıyı rakip atsa elenecek duruma gel, kaleci kurtarsın. 6. penaltıyı kaçır, peşinden yine kaleci kurtarsın."

"8. penaltıyı kaçır, kaleci onu da kurtarsın. 9. penaltıyı rakipte Samatta kullansın, ayağı kaysın ve kaçsın."

"8. penaltıyı kaçır, kaleci onu da kurtarsın. 9. penaltıyı rakipte Samatta kullansın, ayağı kaysın ve kaçsın."

"Fatih Terim Yunanistan'dan denize atlasa, Bodrum'daki yazlığından kıyıya çıkar, 5 tane de lüfer onunla beraber çıkar." değerlendirmesini yaptı.

"Fatih Terim Yunanistan'dan denize atlasa, Bodrum'daki yazlığından kıyıya çıkar, 5 tane de lüfer onunla beraber çıkar." değerlendirmesini yaptı.
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Twitter'a düşen o değerlendirme çok beğenildi.

Twitter'a düşen o değerlendirme çok beğenildi.
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Paylaşıma gelen yorumlar şöyleydi👇

Paylaşıma gelen yorumlar şöyleydi👇
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