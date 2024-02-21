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Baki Mercimek, Sneijder, Seedorf ve Riekerink'in Bir Arada Olduğu Nostaljik Fotoğraf Yüzünüzü Gülümsetecek

Baki Mercimek, Sneijder, Seedorf ve Riekerink'in Bir Arada Olduğu Nostaljik Fotoğraf Yüzünüzü Gülümsetecek

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 15:41

Futbol dünyasının en mistik fotoğraflarından birisine birlikte göz atalım. Beşiktaş'tan tanıdığımız kel stoper olarak hafızalarımıza kazınan Baki Mercimek'in 1995 yılına ait fotoğrafıyla karşınızdayız!

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Twitter'da Classic Football Shirts hesabı, unutulan ikililer hakkında bir flood yaptı. Rood van Nistelrooy ile Son Heung-Min'un Hamburg'da takım arkadaşı olduğunu hatırlattılar.

Twitter'da Classic Football Shirts hesabı, unutulan ikililer hakkında bir flood yaptı. Rood van Nistelrooy ile Son Heung-Min'un Hamburg'da takım arkadaşı olduğunu hatırlattılar.
twitter.com

Unutulan ikililerden birisi de Schalke 04 forması giyen Raul ve Pukki ikilisiydi.

Unutulan ikililerden birisi de Schalke 04 forması giyen Raul ve Pukki ikilisiydi.
twitter.com

Adel Taarabt ve Kaka, Milan forması giyerken.

Adel Taarabt ve Kaka, Milan forması giyerken.
twitter.com

Fakat Fırat Topal hepimizin yüzünü gülümsetecek nostaljik bir fotoğrafla karşımızdaydı. 1995 yılına ait fotoğrafta kimler yoktu ki...

Fakat Fırat Topal hepimizin yüzünü gülümsetecek nostaljik bir fotoğrafla karşımızdaydı. 1995 yılına ait fotoğrafta kimler yoktu ki...
twitter.com

Baki Mercimek, Rafael van de Vaart, Wesley Sneijder, Seedorf, Waterman, Michael de Leeuw, teknik direktör Jan Olde Riekerink👇

Baki Mercimek, Rafael van de Vaart, Wesley Sneijder, Seedorf, Waterman, Michael de Leeuw, teknik direktör Jan Olde Riekerink👇
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Efsanenin ismini duyunca hemen Baki Mercimek'i kel olarak aradınız değil mi?

Efsanenin ismini duyunca hemen Baki Mercimek'i kel olarak aradınız değil mi?

Fotoğrafa gelen yorumlar şöyleydi👇

Fotoğrafa gelen yorumlar şöyleydi👇
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Baki Mercimek'i bulabildiniz mi?

Baki Mercimek'i bulabildiniz mi?
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