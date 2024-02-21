Baki Mercimek, Sneijder, Seedorf ve Riekerink'in Bir Arada Olduğu Nostaljik Fotoğraf Yüzünüzü Gülümsetecek
Baki Mercimek, Sneijder, Seedorf ve Riekerink'in Bir Arada Olduğu Nostaljik Fotoğraf Yüzünüzü Gülümsetecek
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Twitter'da Classic Football Shirts hesabı, unutulan ikililer hakkında bir flood yaptı. Rood van Nistelrooy ile Son Heung-Min'un Hamburg'da takım arkadaşı olduğunu hatırlattılar.
Unutulan ikililerden birisi de Schalke 04 forması giyen Raul ve Pukki ikilisiydi.
Adel Taarabt ve Kaka, Milan forması giyerken.
Fakat Fırat Topal hepimizin yüzünü gülümsetecek nostaljik bir fotoğrafla karşımızdaydı. 1995 yılına ait fotoğrafta kimler yoktu ki...
Baki Mercimek, Rafael van de Vaart, Wesley Sneijder, Seedorf, Waterman, Michael de Leeuw, teknik direktör Jan Olde Riekerink👇
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Efsanenin ismini duyunca hemen Baki Mercimek'i kel olarak aradınız değil mi?
Fotoğrafa gelen yorumlar şöyleydi👇
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Baki Mercimek'i bulabildiniz mi?
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