Inter - Atletico Madrid Maçını Stadyumda İzleyen Kanye West Şampiyonlar Ligi Gecesine Damga Vurdu
Inter - Atletico Madrid Maçını Stadyumda İzleyen Kanye West Şampiyonlar Ligi Gecesine Damga Vurdu
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Giuseppe Meazza Stadyumu'nun tribünlerinde dünyaca ünlü rapçi Kanye West yer aldı. Eşi Bianca Censori ile birlikte Inter - Atletico Madrid karşılaşmasını tribünden izleyen Kanye West geceye damga vurdu.
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Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Inter - Atletico Madrid maçını tribünden izleyen Kanye West, maskesiyle stadyuma girerek tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.
Inter taraftalarından oluşan Curva Nord üyesi 200 taraftara yeni albümünde yer veren Kanye West, eşi Bianca Censori ile tribünde yer aldı.
Inter taraftarı olarak bilinen Kanye West maç boyunca maskesini çıkarmadı.
Kanye West'e maç boyunca Rich The Kid ve Playboi Carti eşlik etti.
Karşılaşmayı Inter 1-0 kazanırken dünyaca ünlü rapçi stadyumdan mutlu ayrıldı.
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Kanye West'in maçı nasıl izlediği ise goygoycuların dilindeydi.
"Kanye bunca zamandır uyuyor olabilir. Nereden bilebiliriz ki?"
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"Kanye West futbol mu izliyor yoksa futbol Kanye West'i mi izliyor?"
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