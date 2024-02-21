Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Inter - Atletico Madrid Maçını Stadyumda İzleyen Kanye West Şampiyonlar Ligi Gecesine Damga Vurdu

Inter - Atletico Madrid Maçını Stadyumda İzleyen Kanye West Şampiyonlar Ligi Gecesine Damga Vurdu

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 12:31

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Giuseppe Meazza Stadyumu'nun tribünlerinde dünyaca ünlü rapçi Kanye West yer aldı. Eşi Bianca Censori ile birlikte Inter - Atletico Madrid karşılaşmasını tribünden izleyen Kanye West geceye damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Inter - Atletico Madrid maçını tribünden izleyen Kanye West, maskesiyle stadyuma girerek tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Inter - Atletico Madrid maçını tribünden izleyen Kanye West, maskesiyle stadyuma girerek tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.

Inter taraftalarından oluşan Curva Nord üyesi 200 taraftara yeni albümünde yer veren Kanye West, eşi Bianca Censori ile tribünde yer aldı.

Inter taraftalarından oluşan Curva Nord üyesi 200 taraftara yeni albümünde yer veren Kanye West, eşi Bianca Censori ile tribünde yer aldı.
assets-jpcust.jwpsrv.com

Inter taraftarı olarak bilinen Kanye West maç boyunca maskesini çıkarmadı.

Inter taraftarı olarak bilinen Kanye West maç boyunca maskesini çıkarmadı.

Kanye West'e maç boyunca Rich The Kid ve Playboi Carti eşlik etti.

Kanye West'e maç boyunca Rich The Kid ve Playboi Carti eşlik etti.

Karşılaşmayı Inter 1-0 kazanırken dünyaca ünlü rapçi stadyumdan mutlu ayrıldı.

Karşılaşmayı Inter 1-0 kazanırken dünyaca ünlü rapçi stadyumdan mutlu ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kanye West'in maçı nasıl izlediği ise goygoycuların dilindeydi.

Kanye West'in maçı nasıl izlediği ise goygoycuların dilindeydi.

"Kanye bunca zamandır uyuyor olabilir. Nereden bilebiliriz ki?"

"Kanye bunca zamandır uyuyor olabilir. Nereden bilebiliriz ki?"
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"Kanye West futbol mu izliyor yoksa futbol Kanye West'i mi izliyor?"

"Kanye West futbol mu izliyor yoksa futbol Kanye West'i mi izliyor?"
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?