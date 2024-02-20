Emirhan Delibaş'ın Babasından Samet Aybaba Hakkında Sert Sözler: "Onun Pisliklerini Anlatırım"
Emirhan Delibaş'ın Babasından Samet Aybaba Hakkında Sert Sözler: "Onun Pisliklerini Anlatırım"
Arkadaşlık sitesinde profil oluşturduğu için Beşiktaş ile olan sözleşmesi feshedilen Emirhan Delibaş olayının yankıları sürüyor. Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş, Beyaz TV'ye bağlanarak yaşananlar hakkında sert konuştu. Samet Aybaba'yı hedef gösteren Murat Delibaş, 'Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş katıldığı programda sert açıklamalarda bulunarak Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba hakkında sert açıklamalar yaptı.
Baba Delibaş, "Şok geçirdik. Kendisi böyle bir şey paylaşmadı aslında. Arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi, paylaşılmadı. Çocuk yıkıldı açıkçası. Beşiktaş, Aboubakar'ı saç ektirmeden diskalifiye etmişti, bahane arıyorlardı muhtemelen bizim çocukla ilgili. Hepimiz şoktayız, kendimize gelemedik. Dünya basınında bile rezil olduk." ifadelerini kullandı.
"Benim oğlum orada 11 senedir iyi kötü mücadele etti. 11 senemiz geçti. Herhangi bir bilgi olmadan, sorular sormadan, bize danışmadan, sözleşmeyi de anlaşmalı yaptılar. Karşılıklı fesih, çocuk da o panikte neyi imzaladığını bilmiyor. Bizimle hiçbir şekilde temasa geçmediler" dedi.
"Samet Aybaba'dan kaynaklanan bir şey. Ben bizzat kulübe gideceğim, televizyona da gideceğim. Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım. O adam ya! 20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz."
"Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor! Samet Aybaba oğlumu bilerek, isteyerek harcadı. Samet Aybaba devre arası 3-4 teklif olmasına rağmen Emirhan'ı odasına çağırıp İskendurspor'a göndermek istedi, o da gitmediği için bunlar oldu." diyerek sitem etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda