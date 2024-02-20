Emirhan Delibaş'ın Babasından Samet Aybaba Hakkında Sert Sözler: "Onun Pisliklerini Anlatırım"

Arkadaşlık sitesinde profil oluşturduğu için Beşiktaş ile olan sözleşmesi feshedilen Emirhan Delibaş olayının yankıları sürüyor. Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş, Beyaz TV'ye bağlanarak yaşananlar hakkında sert konuştu. Samet Aybaba'yı hedef gösteren Murat Delibaş, 'Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım' dedi.