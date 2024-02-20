Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Bu hafta spor tayfa timeline'ı nasıl şenlendirmiş birlikte bakalım. Günlük neşemizi ikiye katlayacak tweetlerle karşınızdayız🚀
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1. İdolümüzsün ağabey.
2. Ronaldo ve Abuş haricinde bu tarzı kullananı görmedik.
3. Özür dilerim Allahım.
4. Emirhan Delibaş :(
5. Erkekler sevemez diyenler utanır mı?
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6. Hoş geldiniz arkadaşlar.
7. Beşiktaşlı topçuların saçına acil çözüm bulunması hakkında KHK.
8. Dayı zınk diye attı golü.
9. Futbol ne kızlar ya barbar sporu.
10. Siyasi partiler bunu nasıl kaçırdı?
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11. Ahaha.
12. Hocam müthiş bir adam.
13. Miha Zajc adında profiller görebilirsiniz.
14. Mert Hakan Yandaş, Kent üzülmesin diye timsahla oynuyor.
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