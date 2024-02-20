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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 14:33

Bu hafta spor tayfa timeline'ı nasıl şenlendirmiş birlikte bakalım. Günlük neşemizi ikiye katlayacak tweetlerle karşınızdayız🚀

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1. İdolümüzsün ağabey.

1. İdolümüzsün ağabey.
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2. Ronaldo ve Abuş haricinde bu tarzı kullananı görmedik.

2. Ronaldo ve Abuş haricinde bu tarzı kullananı görmedik.
twitter.com

3. Özür dilerim Allahım.

3. Özür dilerim Allahım.
twitter.com

4. Emirhan Delibaş :(

4. Emirhan Delibaş :(
twitter.com

5. Erkekler sevemez diyenler utanır mı?

5. Erkekler sevemez diyenler utanır mı?
twitter.com
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6. Hoş geldiniz arkadaşlar.

6. Hoş geldiniz arkadaşlar.
twitter.com

7. Beşiktaşlı topçuların saçına acil çözüm bulunması hakkında KHK.

7. Beşiktaşlı topçuların saçına acil çözüm bulunması hakkında KHK.
twitter.com

8. Dayı zınk diye attı golü.

8. Dayı zınk diye attı golü.
twitter.com

9. Futbol ne kızlar ya barbar sporu.

9. Futbol ne kızlar ya barbar sporu.

10. Siyasi partiler bunu nasıl kaçırdı?

10. Siyasi partiler bunu nasıl kaçırdı?
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11. Ahaha.

11. Ahaha.
twitter.com

12. Hocam müthiş bir adam.

12. Hocam müthiş bir adam.
twitter.com

13. Miha Zajc adında profiller görebilirsiniz.

13. Miha Zajc adında profiller görebilirsiniz.
twitter.com

14. Mert Hakan Yandaş, Kent üzülmesin diye timsahla oynuyor.

14. Mert Hakan Yandaş, Kent üzülmesin diye timsahla oynuyor.
twitter.com
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