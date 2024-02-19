Bilet Haberi Tartışma Başlattı! Yağız Sabuncuoğlu ile İbrahim Haskoloğlu Sosyal Medyada Birbirine Girdi

'Öncelikle benim hiçbir Fenerbahçeli arkadaşım ile sorunum yok. Ben hiçbir zaman polemiğe girmedim ama bu arkadaş maalesef gereksiz bir şekilde bana tehdit diliyle yazdığı için paylaşmam gerekiyor.

Bu arkadaş ile 2 sene önce tanıştım. Tanıştığım günden beri bana sürekli olarak şu haberi ve bu haberi RT et tarzı mesajlar gönderip, kendi telefonunda Fenerbahçe'nin Twitter hesabının açık olmasıyla övünüyordu.

Bir senedir de zaman zaman İYİ Parti'nin Eskişehir'den milletvekili adayı vb. biri için defalarca beni arayıp haber yapmamı istedi. Tabi ki reddettim, telefonlarına da çok çıkmadım.

Galeri sahibi tanıdığı bir insanın bile haberini paylaştırma ricasında bulundu. Bunları sesli şekilde yaptı. Bu arada benim telefonum her zaman ses kaydeder. O nedenle bu arkadaşımızdan ricam beni dava etsin.

Neredeyse hergün bir rica üzerine arayan bu arkadaşımızın ben hapse girdiğimde uzun bir süre aramamış olmasından da bahsetmeyeceğim ancak bugüne kadar kimseden çekincem olmadı çünkü kimse ile al-ver ilişkisine girmedim.

Ben bu arkadaşın işine de kötü diyemem o kadar takip etmiyorum, haksızlık olur. Çevremden de işi anlamında hep iyi şeyler duydum. Ben zaten bu arkadaş ile ilgili bir şey söylemedim, kendisi garip bir tavır içerisinde beni itham etmesi, tehditvari konuşması üzerine cevap veriyorum.

Bu işler ancak hukuki ilerler, kayıt paylaşmak suçtur. Kendisi de bunu bildiği için size şov yapmak üzere bu tavırda paylaşımlar yapıyor.

Buarada evet ben Galatasaraylıyım ama hiçbir zaman Fenerbahçe'ye veya diğer takımlı arkadaşlarıma saygısızlık etmedim. Bununla tuttuğum takımın ne alakası var? Bunu da çözemedim.

Benim yüzümden de kimsenin bu arkadaşa küfür etmesini, tehdit etmesini istemem. Sorunu olan dava eder ve tartışmaya gerek yok.

Benim Türkiye'den hiçbir gazeteci arkadaşım olmadı, bu kendi tercihimdi o yüzden ben yalnızım. Bu arkadaşlar kitleler halinde bana saldırsa da umrumda değil, hiçbir zaman da olmadı. Teşekkür ederim.'