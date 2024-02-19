Bilet Haberi Tartışma Başlattı! Yağız Sabuncuoğlu ile İbrahim Haskoloğlu Sosyal Medyada Birbirine Girdi
Bilet Haberi Tartışma Başlattı! Yağız Sabuncuoğlu ile İbrahim Haskoloğlu Sosyal Medyada Birbirine Girdi
Sosyal medyayı en aktif biçimde kullanan gazetecilerden Yağız Sabuncuoğlu ile İbrahim Haskoloğlu, Kulüpler Birliği'nin bilet satışı açıklamasının ardından tartışmaya girdi. İkili arasında gerilim, oldukça yükseldi.
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Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satış organizasyonunu anlaşacakları firmalarla gerçekleştirmek istediklerini açıkladı.
Duyurunun ardından İbrahim Haskoloğlu, önce Passolig uygulamasının tamamen kaldırıldığına ilişkin bir gönderi paylaştı.
Yağız Sabuncuoğlu da bu paylaşımın doğru olmadığını ifade etti. Haskoloğlu ise daha sonra haberini güncelleyerek zorunluluğun kaldırıldığını dile getirdi.
Yaşananların ardından Haskoloğlu, Sabuncuoğlu'nu engelledi 👇
Yağız Sabuncuoğlu'nun bu yanıtı sonrası sinirlenen Haskoloğlu, "Ordan burdan rüşvet alıp, iş yapanları genelde engelliyorum. Fazla kaşınmanı önermem. A haber muhabiriyle karıştırma beni." ifadelerini kullandı.
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Rüşvet söyleminin ardından Haskoloğlu'na cevap veren Sabuncuoğlu, "Bu iddianı kanıtlamazsan sen, kanıtlarsan ben mesleği bırakacağım. Şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum. Seninle görüşeceğiz. Yanlış adama çattın, seni hak ettiğin yere göndermezsem adam değilim. Bu da kayıtlara geçsin." dedi.
Haskoloğlu, son olarak uzunca bir gönderi paylaştı ve şunları söyledi 👇
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