Kulüpler Artık Serbest: Süper Lig'de Passolig Zorunluluğu Kalktı
Kulüpler Artık Serbest: Süper Lig'de Passolig Zorunluluğu Kalktı
Kulüpler Birliği, Trendyol Süper Lig takımlarının gelecek sezondan itibaren anlaşacağı firmalar üzerinden maç bilet satış organizasyonunu gerçekleştirebileceğini açıkladı.
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Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu.
Duyuruda şu ifadelere yer verildi 👇
Sizce de Passolig'e alternatif gelmeli miydi?
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