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Kulüpler Artık Serbest: Süper Lig'de Passolig Zorunluluğu Kalktı

Kulüpler Artık Serbest: Süper Lig'de Passolig Zorunluluğu Kalktı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
19.02.2024 - 16:17

Kulüpler Birliği, Trendyol Süper Lig takımlarının gelecek sezondan itibaren anlaşacağı firmalar üzerinden maç bilet satış organizasyonunu gerçekleştirebileceğini açıkladı.

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Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu.

Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda 6222 sayılı kanunda elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi 👇

Duyuruda şu ifadelere yer verildi 👇
twitter.com

'Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur.'

Sizce de Passolig'e alternatif gelmeli miydi?

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