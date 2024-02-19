Beşiktaş'ın Emirhan Delibaş ile Yollarını Ayırmasının Ardından Fenerbahçeliler Okları Miha Zajc'a Çevirdi
Beşiktaş'ın Emirhan Delibaş ile Yollarını Ayırmasının Ardından Fenerbahçeliler Okları Miha Zajc'a Çevirdi
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Beşiktaş kulübü, ani bir kararla Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklaması sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, Miha Zajc'ı bir kez daha gündemine aldı.
Taraftarlardan gelen mizahi yorumlar 👇
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