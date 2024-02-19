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Beşiktaş'ın Emirhan Delibaş ile Yollarını Ayırmasının Ardından Fenerbahçeliler Okları Miha Zajc'a Çevirdi

Beşiktaş'ın Emirhan Delibaş ile Yollarını Ayırmasının Ardından Fenerbahçeliler Okları Miha Zajc'a Çevirdi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
19.02.2024 - 22:02

Beşiktaş JK, flört uygulamasındaki bir profil ile gündeme gelen genç futbolcu Emirhan Delibaş ile yolları ayırma kararı almasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, durumu mizahi olarak ele alıp transfer döneminde takımda kalan Miha Zajc için yönetime bir kez daha seslendi.

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Beşiktaş kulübü, ani bir kararla Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş kulübü, ani bir kararla Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

21 yaşındaki futbolcu, bir flört ve arkadaşlık uygulamasında yer aldığı iddiasıyla siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.

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Siyah-beyazlı kulübün açıklaması sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, Miha Zajc'ı bir kez daha gündemine aldı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklaması sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, Miha Zajc'ı bir kez daha gündemine aldı.
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Sarı-lacivertli kulüp sezon başında 29 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Fakat Zajc, gösterdiği performansla hem teknik heyet tarafından kadroda kendine bulamamış, hem de takımdan ayrılmayarak taraftarların da eleştirilerine maruz kalmıştı.

Taraftarlardan gelen mizahi yorumlar 👇

Taraftarlardan gelen mizahi yorumlar 👇
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