Beşiktaş'ın Emirhan Delibaş ile Yollarını Ayırmasının Ardından Fenerbahçeliler Okları Miha Zajc'a Çevirdi

Beşiktaş JK, flört uygulamasındaki bir profil ile gündeme gelen genç futbolcu Emirhan Delibaş ile yolları ayırma kararı almasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, durumu mizahi olarak ele alıp transfer döneminde takımda kalan Miha Zajc için yönetime bir kez daha seslendi.