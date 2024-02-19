Flört Uygulaması İddialarıyla Gündem Olmuştu: Beşiktaş Emirhan Delibaş ile Yolları Ayırdı
Flört Uygulaması İddialarıyla Gündem Olmuştu: Beşiktaş Emirhan Delibaş ile Yolları Ayırdı
Geçtiğimiz günlerde bir flört ve arkadaşlık uygulamasındaki profili ile gündeme gelen genç futbolcu Emirhan Delibaş için Beşiktaş'tan açıklama geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Emirhan Delibaş ile yolların ayrıldığı açıklandı.
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21 yaşındaki genç kanat oyuncusu sosyal medyada flört uygulaması profili ile gündeme gelmişti.
Emirhan Delibaş ise hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.
Sosyal medyada gündeme gelen konunun ardından ise Beşiktaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Beşiktaş Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Profesyonel kariyerine Beşiktaş altyapısında başlamış olan Emirhan Delibaş bu sezon 14 dakika forma şansı bulmuştu.
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