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Flört Uygulaması İddialarıyla Gündem Olmuştu: Beşiktaş Emirhan Delibaş ile Yolları Ayırdı

Flört Uygulaması İddialarıyla Gündem Olmuştu: Beşiktaş Emirhan Delibaş ile Yolları Ayırdı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 17:22

Geçtiğimiz günlerde bir flört ve arkadaşlık uygulamasındaki profili ile gündeme gelen genç futbolcu Emirhan Delibaş için Beşiktaş'tan açıklama geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Emirhan Delibaş ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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21 yaşındaki genç kanat oyuncusu sosyal medyada flört uygulaması profili ile gündeme gelmişti.

21 yaşındaki genç kanat oyuncusu sosyal medyada flört uygulaması profili ile gündeme gelmişti.

Bir arkadaşlık ve flört uygulamasında profili olduğu iddia edilen Emirhan Delibaş'a ait olduğu ileri sürülen fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmış, pek çok taraftar ise duruma tepki göstermişti.

Emirhan Delibaş ise hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

Emirhan Delibaş ise hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

Söz konusu flört uygulamasına ait olduğu söylenen profilinin sahte hesaplarca hazırlandığını söyleyen Delibaş, takımına karşı sorumluluklarını da her daim önde tuttuğunu belirtmişti.

Sosyal medyada gündeme gelen konunun ardından ise Beşiktaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Beşiktaş Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sosyal medyada gündeme gelen konunun ardından ise Beşiktaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Beşiktaş Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 

'Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.' ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel kariyerine Beşiktaş altyapısında başlamış olan Emirhan Delibaş bu sezon 14 dakika forma şansı bulmuştu.

Profesyonel kariyerine Beşiktaş altyapısında başlamış olan Emirhan Delibaş bu sezon 14 dakika forma şansı bulmuştu.

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncudan ise şimdilik konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

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