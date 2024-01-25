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Beşiktaş'ın Kaptanı Necip Uysal Doğum Gününü Eşi Nur Aydın ve Kızıyla Kutladı

Beşiktaş'ın Kaptanı Necip Uysal Doğum Gününü Eşi Nur Aydın ve Kızıyla Kutladı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 13:11

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal doğum gününü eşi Nur Aydın ve kızıyla kutladı. Çekirdek aile olarak mütevazı ve şık bir şekilde doğum gününü kutlayan Uysal Ailesi'nin fotoğraflarına beğeni yağdı.

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Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Necip Uysal ile eşi Nur Uysal birliktelikleriyle herkese kocaman bir "Maşallah" dedirtiyor.

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Necip Uysal ile eşi Nur Uysal birliktelikleriyle herkese kocaman bir "Maşallah" dedirtiyor.

Beşiktaş Altyapısı'na 2004 yılında giren ve siyah beyazlı kulübün bayrak adamı olan Necip Uysal, özel yaşamıyla da genç futbolculara örnek oluyor.

Beşiktaş Altyapısı'na 2004 yılında giren ve siyah beyazlı kulübün bayrak adamı olan Necip Uysal, özel yaşamıyla da genç futbolculara örnek oluyor.

Nur Uysal, "İyi ki doğdun hayatımızın aşkı❤️🔥" diyerek Necip Uysal'ın doğum gününü kutladı.

Nur Uysal, "İyi ki doğdun hayatımızın aşkı❤️🔥" diyerek Necip Uysal'ın doğum gününü kutladı.

Necip Uysal eşinin paylaşımına kalp koyarak hayatını anlamlandıran ikiliye aşkını duyurdu.

Necip Uysal eşinin paylaşımına kalp koyarak hayatını anlamlandıran ikiliye aşkını duyurdu.

Uysal Ailesi'ni tebrik ediyor ve minik prensesleriyle mutlu bir hayat diliyoruz❤️

Uysal Ailesi'ni tebrik ediyor ve minik prensesleriyle mutlu bir hayat diliyoruz❤️
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