Beşiktaş'ın Kaptanı Necip Uysal Doğum Gününü Eşi Nur Aydın ve Kızıyla Kutladı
Beşiktaş'ın Kaptanı Necip Uysal Doğum Gününü Eşi Nur Aydın ve Kızıyla Kutladı
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Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Necip Uysal ile eşi Nur Uysal birliktelikleriyle herkese kocaman bir "Maşallah" dedirtiyor.
Beşiktaş Altyapısı'na 2004 yılında giren ve siyah beyazlı kulübün bayrak adamı olan Necip Uysal, özel yaşamıyla da genç futbolculara örnek oluyor.
Nur Uysal, "İyi ki doğdun hayatımızın aşkı❤️🔥" diyerek Necip Uysal'ın doğum gününü kutladı.
Necip Uysal eşinin paylaşımına kalp koyarak hayatını anlamlandıran ikiliye aşkını duyurdu.
Uysal Ailesi'ni tebrik ediyor ve minik prensesleriyle mutlu bir hayat diliyoruz❤️
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