Cenk Tosun Eşi Ece'nin Doğum Gününü Kutlarken Söyledikleriyle Aşka Olan İnancınızı Tazeleyecek
Cenk Tosun Eşi Ece'nin Doğum Gününü Kutlarken Söyledikleriyle Aşka Olan İnancınızı Tazeleyecek
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Cenk Tosun, eşi Ece Tosun'un doğum gününü yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Ece Tosun'un doğum günününde eşiyle olan fotoğraflarını paylaşan Cenk Tosun'un paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
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Cenk Tosun, hayatının aşkı Ece Tosun'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayadı.
Hayat arkadaşının kendisine iyi geldiğini söyleyen Cenk Tosun'un erkeklere de tavsiyesi vardı.
"Bir erkeğin hayatını bir kadının nasıl olumlu yönde etkilediğinin kanıtı bizim evliliğimiz." diyen Cenk Tosun sözlerine şöyle devam etti.
"Ne kadar şükretsem azdır hayatımda olduğun için. İyi ki doğdun Kraliçem 👸🏼❤️"
İyi ki doğdun Ece Tosun❤️
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