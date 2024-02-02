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Cenk Tosun Eşi Ece'nin Doğum Gününü Kutlarken Söyledikleriyle Aşka Olan İnancınızı Tazeleyecek

Cenk Tosun Eşi Ece'nin Doğum Gününü Kutlarken Söyledikleriyle Aşka Olan İnancınızı Tazeleyecek

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 12:18

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Cenk Tosun, eşi Ece Tosun'un doğum gününü yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Ece Tosun'un doğum günününde eşiyle olan fotoğraflarını paylaşan Cenk Tosun'un paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

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Cenk Tosun, hayatının aşkı Ece Tosun'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayadı.

Cenk Tosun, hayatının aşkı Ece Tosun'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayadı.

Hayat arkadaşının kendisine iyi geldiğini söyleyen Cenk Tosun'un erkeklere de tavsiyesi vardı.

Hayat arkadaşının kendisine iyi geldiğini söyleyen Cenk Tosun'un erkeklere de tavsiyesi vardı.

"Bir erkeğin hayatını bir kadının nasıl olumlu yönde etkilediğinin kanıtı bizim evliliğimiz." diyen Cenk Tosun sözlerine şöyle devam etti.

"Bir erkeğin hayatını bir kadının nasıl olumlu yönde etkilediğinin kanıtı bizim evliliğimiz." diyen Cenk Tosun sözlerine şöyle devam etti.

"Ne kadar şükretsem azdır hayatımda olduğun için. İyi ki doğdun Kraliçem 👸🏼❤️"

"Ne kadar şükretsem azdır hayatımda olduğun için. İyi ki doğdun Kraliçem 👸🏼❤️"

İyi ki doğdun Ece Tosun❤️

İyi ki doğdun Ece Tosun❤️
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