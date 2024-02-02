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Formula 1'de Dev Transfer Gerçekleşti! Ferrari Hamilton'u Neredeyse Hiçbir Şey Olmamış Gibi Duyurdu

Formula 1'de Dev Transfer Gerçekleşti! Ferrari Hamilton'u Neredeyse Hiçbir Şey Olmamış Gibi Duyurdu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
02.02.2024 - 09:10

Formula 1’in ünlü pilotlarından Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaştı. Hamilton, 2025 yılından itibaren Ferrari adına yarışacak.

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Formula 1’de flaş bir transfer yaşandı.

Formula 1’de flaş bir transfer yaşandı.

Mercedes’in 39 yaşındaki Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaştı.

Mercedes ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 2025 yılı için çıkış maddesi olan Hamilton, seneye Ferrari adına pistlerde yer alacak.

Mercedes ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 2025 yılı için çıkış maddesi olan Hamilton, seneye Ferrari adına pistlerde yer alacak.

Heyecan yaratan transfer, sporun tutkunları arasında büyük bir merak uyandırdı.

Ferrari, yeni pilotunu "oldukça sıradan" bir paylaşımla duyurdu.

Ferrari, yeni pilotunu "oldukça sıradan" bir paylaşımla duyurdu.
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Sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada sadece sözleşme bilgisine ve takımın logosuna yer verildi.

Transfer haberinin bu şekilde paylaşılması bir yandan eleştirilirken bir yandan da oldukça güzel bulundu.

Transfer haberinin bu şekilde paylaşılması bir yandan eleştirilirken bir yandan da oldukça güzel bulundu.
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