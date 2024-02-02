Formula 1'de Dev Transfer Gerçekleşti! Ferrari Hamilton'u Neredeyse Hiçbir Şey Olmamış Gibi Duyurdu
Formula 1'de Dev Transfer Gerçekleşti! Ferrari Hamilton'u Neredeyse Hiçbir Şey Olmamış Gibi Duyurdu
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Formula 1’de flaş bir transfer yaşandı.
Mercedes ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 2025 yılı için çıkış maddesi olan Hamilton, seneye Ferrari adına pistlerde yer alacak.
Ferrari, yeni pilotunu "oldukça sıradan" bir paylaşımla duyurdu.
Transfer haberinin bu şekilde paylaşılması bir yandan eleştirilirken bir yandan da oldukça güzel bulundu.
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