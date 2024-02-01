Yağız Sabuncuoğlu Yalan Haber Yaptığı İddiasıyla Kendisini Eleştirenlere Çok Sert Çıktı

Gazetecinin X'ten yaptığı paylaşımda, 'Bir kez daha kayıtlara geçmesi için not düşüyorum. Kişisel nefretleriniz ve Bana olan düşmanlığınızı, işinize alet etmeyin. Muhabiri olduğunuz takımların taraftarlarını kandırmayın. Hayatta ‘yapmam’ diyeceğim tek şey yalan haberdir. Arkanıza yaslanın ve bizi izlemeye devam edin.' ifadeleri yer aldı.