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Yağız Sabuncuoğlu Yalan Haber Yaptığı İddiasıyla Kendisini Eleştirenlere Çok Sert Çıktı

Yağız Sabuncuoğlu Yalan Haber Yaptığı İddiasıyla Kendisini Eleştirenlere Çok Sert Çıktı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
02.02.2024 - 00:12

Youtube'da yer alan Sports Digitale kanalının Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla yalan haber yaptığını iddia edenlere karşı adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

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Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, rekor bonservis bedeli ile Bundesliga'nın yolunu tuttu.

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, rekor bonservis bedeli ile Bundesliga'nın yolunu tuttu.

Alman devi Bayern'in Fransız futbolcu için Galatasaray'a net 30 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Yaşanan ayrılık sonrasında oluşan boşluğun nasıl doldurulacağı merak konusu oldu.

Yaşanan ayrılık sonrasında oluşan boşluğun nasıl doldurulacağı merak konusu oldu.

Ligde oynanan son Gaziantep maçında sağ bekte Kaan Ayhan görev aldı.

Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızla devam ederken sosyal medyada birçok dedikodu da ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızla devam ederken sosyal medyada birçok dedikodu da ortaya çıktı.

Gerek gazetecilerin gerekse takım muhabirlerinin ortaya attığı isimler, yaptığı haberler taraftarlarda kafa karışıklığı yarattı.

İlk olarak, uzun süredir yaptığı transfer haberleriyle transfer gündeminde fark yaratan Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın Serge Aurier ile ilgilendiğini paylaştı.

İlk olarak, uzun süredir yaptığı transfer haberleriyle transfer gündeminde fark yaratan Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın Serge Aurier ile ilgilendiğini paylaştı.

Sabuncuoğlu, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un  Nottingham Forest forması giyen oyuncu ile görüştüğünü aktardı.

Bu haberin ardından bazı Galatasaraylı kaynaklar Sabuncuoğlu'nun haberini yalanlayarak Fransa Ligue 1'de Rennes forması Lorenz Assignon'un sarı-kırmızılı takımla anlaştığını öne sürdü.

Bu haberin ardından bazı Galatasaraylı kaynaklar Sabuncuoğlu'nun haberini yalanlayarak Fransa Ligue 1'de Rennes forması Lorenz Assignon'un sarı-kırmızılı takımla anlaştığını öne sürdü.

Haberde 23 yaşındaki futbolcu için 450 bin euro kiralama bedeli ödeneceği ifade edildi. Bir başka 'kesin' transfer ise Marsilya'nın sağ beki Jonathan Clauss idi.

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Ancak söylenenler gerçekleşmedi. Fabrizio Romano da Yağız Sabuncuoğlu'nu doğrulayarak Galatasaray'ın yeni sağ beki Aurier olacak dedi.

Ancak söylenenler gerçekleşmedi. Fabrizio Romano da Yağız Sabuncuoğlu'nu doğrulayarak Galatasaray'ın yeni sağ beki Aurier olacak dedi.

Romano, Lorenz Assignon'un da Premier Lig ekibi Burnley'e transfer olacağını belirtti.

Artık Aurier'in Galatasaray tarafından resmi olarak açıklanması beklenirken Sabuncuoğlu, yalan haber algısıyla kendisine yöneltilenlere cevap verdi.

Artık Aurier'in Galatasaray tarafından resmi olarak açıklanması beklenirken Sabuncuoğlu, yalan haber algısıyla kendisine yöneltilenlere cevap verdi.
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Gazetecinin X'ten yaptığı paylaşımda, 'Bir kez daha kayıtlara geçmesi için not düşüyorum. Kişisel nefretleriniz ve Bana olan düşmanlığınızı, işinize alet etmeyin. Muhabiri olduğunuz takımların taraftarlarını kandırmayın. Hayatta ‘yapmam’ diyeceğim tek şey yalan haberdir. Arkanıza yaslanın ve bizi izlemeye devam edin.' ifadeleri yer aldı.

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