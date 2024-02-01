Yağız Sabuncuoğlu Yalan Haber Yaptığı İddiasıyla Kendisini Eleştirenlere Çok Sert Çıktı
Yağız Sabuncuoğlu Yalan Haber Yaptığı İddiasıyla Kendisini Eleştirenlere Çok Sert Çıktı
Youtube'da yer alan Sports Digitale kanalının Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla yalan haber yaptığını iddia edenlere karşı adeta açtı ağzını yumdu gözünü.
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Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, rekor bonservis bedeli ile Bundesliga'nın yolunu tuttu.
Yaşanan ayrılık sonrasında oluşan boşluğun nasıl doldurulacağı merak konusu oldu.
Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızla devam ederken sosyal medyada birçok dedikodu da ortaya çıktı.
İlk olarak, uzun süredir yaptığı transfer haberleriyle transfer gündeminde fark yaratan Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın Serge Aurier ile ilgilendiğini paylaştı.
Bu haberin ardından bazı Galatasaraylı kaynaklar Sabuncuoğlu'nun haberini yalanlayarak Fransa Ligue 1'de Rennes forması Lorenz Assignon'un sarı-kırmızılı takımla anlaştığını öne sürdü.
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Ancak söylenenler gerçekleşmedi. Fabrizio Romano da Yağız Sabuncuoğlu'nu doğrulayarak Galatasaray'ın yeni sağ beki Aurier olacak dedi.
Artık Aurier'in Galatasaray tarafından resmi olarak açıklanması beklenirken Sabuncuoğlu, yalan haber algısıyla kendisine yöneltilenlere cevap verdi.
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