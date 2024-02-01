Bu Nasıl Bir Vuruş! Al Nassr Forması Giyen Aymeric Laporte'un Inter Miami'ye Attığı Gole İnanamayacaksınız
Bu Nasıl Bir Vuruş! Al Nassr Forması Giyen Aymeric Laporte'un Inter Miami'ye Attığı Gole İnanamayacaksınız
Sezon başında Manchester City'den ayrılarak Suudi ekibi Al-Nassr’a imza atan Aymeric Laporte, Inter Miami ile karşılaştıkları maçta inanılmaz bir gole imza attı.
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Lionel Messi'yi transfer ederek adını tüm dünyaya duyuran Inter Miami, Riyadh Cup için Suudi Arabistan'a gitti.
Amerika temsilcisi, özel turnuvanın ilk maçında Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
Devrenin son golünü 29 yaşındaki stoper Laporte kaydetti. İspanyol defans, hafızalardan silinmeyecek bir gole imza attı.
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Şans mı yetenek mi?
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Inter Miami ye gol atmayanı s*kiyorlar,al Nasr bile 76 . dakikada 6-0 önde
ya kaleciyi önde görüp sallamış, gol olmuş. böyle milyon tane gol atılmıştır, neyin coşkusu bu kadar?