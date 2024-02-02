Suudi Arabistan Parayı Geri İstiyor Ama Paraların Yarısı Ortada Yok!

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması, yaşanan Atatürk krizi sebebiyle oynanmamıştı. Suudi Arabistan, Süper Kupa mücadelesi için ödediği 4.5 milyon euronun geri ödenmesi için TFF’ye yazı yazdı. Ancak yüzde 80’ni Galatasaray ve Fenerbahçe’ye ödenen yarısına bankalar el koymuş bile.