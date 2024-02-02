Suudi Arabistan Parayı Geri İstiyor Ama Paraların Yarısı Ortada Yok!
Suudi Arabistan Parayı Geri İstiyor Ama Paraların Yarısı Ortada Yok!
Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması, yaşanan Atatürk krizi sebebiyle oynanmamıştı. Suudi Arabistan, Süper Kupa mücadelesi için ödediği 4.5 milyon euronun geri ödenmesi için TFF’ye yazı yazdı. Ancak yüzde 80’ni Galatasaray ve Fenerbahçe’ye ödenen yarısına bankalar el koymuş bile.
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa mücadelesi, Suudi yetkililerin Atatürk pankartlarını engellemesi sebebiyle oynanamamıştı.
Süper Kupa mücadelesinin ülkelerinde oynanması için TFF’ye 4.5 milyon euro ödeyen Suudi Arabistan, paranın geri verilmesi için yazı yazdı.
Ödenen paranın yüzde 20’si TFF’de kalırken, yüzde 80’ni ise iki kulüp arasında paylaşılmıştı.
Sporx’te yer alan habere göre; kulüplerin kazandığı paranın yarısı, bankalar ile yapılan anlaşma sebebiyle daha kulüplerin kasasına girmeden bankalara ödendi.
Yani Fenerbahçe ve Galatasaray, parayı geri vermek isteseler bile bu paranın yarısı harcanmış durumda.
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TFF yetkililerinin, Suudi Arabistan ile yeni bir kriz yaşanmaması için yaşanan sorunu çözmeye çalıştığı iddia edildi.
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Neyse artık bunun karşılığı olarak reyiz bişeyler verir, tabi kaldıysa. Maksat kardeşlik bozulmasın ağbii
vallahi bende sadece Don kaldı onu da almasınlar olurmu lütfennn...
Bankaların el koyması Kulüplerin resmen battığını gösteriyor.
beter olsunlar AMK.