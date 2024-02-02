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Suudi Arabistan Parayı Geri İstiyor Ama Paraların Yarısı Ortada Yok!

Suudi Arabistan Parayı Geri İstiyor Ama Paraların Yarısı Ortada Yok!

Suudi Arabistan TFF
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.02.2024 - 09:17

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması, yaşanan Atatürk krizi sebebiyle oynanmamıştı. Suudi Arabistan, Süper Kupa mücadelesi için ödediği 4.5 milyon euronun geri ödenmesi için TFF’ye yazı yazdı. Ancak yüzde 80’ni Galatasaray ve Fenerbahçe’ye ödenen yarısına bankalar el koymuş bile.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa mücadelesi, Suudi yetkililerin Atatürk pankartlarını engellemesi sebebiyle oynanamamıştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa mücadelesi, Suudi yetkililerin Atatürk pankartlarını engellemesi sebebiyle oynanamamıştı.

Süper Kupa mücadelesinin ülkelerinde oynanması için TFF’ye 4.5 milyon euro ödeyen Suudi Arabistan, paranın geri verilmesi için yazı yazdı.

Süper Kupa mücadelesinin ülkelerinde oynanması için TFF’ye 4.5 milyon euro ödeyen Suudi Arabistan, paranın geri verilmesi için yazı yazdı.

Ödenen paranın yüzde 20’si TFF’de kalırken, yüzde 80’ni ise iki kulüp arasında paylaşılmıştı.

Ödenen paranın yüzde 20’si TFF’de kalırken, yüzde 80’ni ise iki kulüp arasında paylaşılmıştı.

Sporx’te yer alan habere göre; kulüplerin kazandığı paranın yarısı, bankalar ile yapılan anlaşma sebebiyle daha kulüplerin kasasına girmeden bankalara ödendi.

Sporx’te yer alan habere göre; kulüplerin kazandığı paranın yarısı, bankalar ile yapılan anlaşma sebebiyle daha kulüplerin kasasına girmeden bankalara ödendi.

Yani Fenerbahçe ve Galatasaray, parayı geri vermek isteseler bile bu paranın yarısı harcanmış durumda.

Yani Fenerbahçe ve Galatasaray, parayı geri vermek isteseler bile bu paranın yarısı harcanmış durumda.
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TFF yetkililerinin, Suudi Arabistan ile yeni bir kriz yaşanmaması için yaşanan sorunu çözmeye çalıştığı iddia edildi.

TFF yetkililerinin, Suudi Arabistan ile yeni bir kriz yaşanmaması için yaşanan sorunu çözmeye çalıştığı iddia edildi.

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mamamia

Neyse artık bunun karşılığı olarak reyiz bişeyler verir, tabi kaldıysa. Maksat kardeşlik bozulmasın ağbii

Kerem Senol

vallahi bende sadece Don kaldı onu da almasınlar olurmu lütfennn...

Ali Bal

Bankaların el koyması Kulüplerin resmen battığını gösteriyor.

Kerem Senol

beter olsunlar AMK.