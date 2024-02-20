Yakışıklılığıyla Dikkatleri Üzerine Çeken Fenerbahçeli Tarık Biberovic Paylaşımlarıyla Hayran Bıraktı
Yakışıklılığıyla Dikkatleri Üzerine Çeken Fenerbahçeli Tarık Biberovic Paylaşımlarıyla Hayran Bıraktı
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Tarık Biberovic, yeteneğiyle olduğu kadar yakışıklılığıyla da hayran kitlesini günden güne artırıyor. Tarık Biberovic'in paylaşımlarına birlikte bakalım!
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2001 doğumlu ve 2.02 boyunda olan Tarık Biberovic, Fenerbahçe Beko formasıyla formunu günden güne artırıyor.
Yakışıklı basketbolcunun parkedeki başarısı sayesinde hayran kitlesini genişletiyor.
2024 Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'nun basketbolcusu Tarık Biberovic, maç sonunda onlarca hayranıyla fotoğraf çektirirken büyük ilgi gördü.
Tarık Biberovic sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını ise adeta bir aktör edasıyla yapıyor.
Artık daha çok göz önünde olan başarılı sporcu için yapılan yorumlara birlikte bakalım!
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A Milli Takımımızla ilk kez antrenmana çıkan Tarık Biberovic'e başarılar diliyoruz!❤️
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