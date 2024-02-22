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Fenerbahçe Kongre Üyesi Hakan Hanoğlu'nun Talihsiz Fatih Terim Paylaşımı Galatasaraylıların Diline Düştü

Fenerbahçe Kongre Üyesi Hakan Hanoğlu'nun Talihsiz Fatih Terim Paylaşımı Galatasaraylıların Diline Düştü

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 12:31

Yunanistan Kupası'nda Panathinaikos ile PAOK karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in öğrencileri 120. dakikaya 2-0 geride girerken, 120+9'da buldukları golle maçı penaltılara götürdü. Tarihi penaltılara ev sahipliği yapan mücadeleyi yeşil-beyazlı ekip kazanırken, Fenerbahçe Kongre Üyesi Hakan Hanoğlu'nun yaptığı paylaşım goygoycuların diline düştü.

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Fenerbahçe Kongre Üyesi Hakan Hanoğlu, Panathinaikos - PAOK mücadelesinin uzatma dakikalarında Fatih Terim'e gönderme dolu bir tweet paylaştı.

Fenerbahçe Kongre Üyesi Hakan Hanoğlu, Panathinaikos - PAOK mücadelesinin uzatma dakikalarında Fatih Terim'e gönderme dolu bir tweet paylaştı.

"Orası Avrupa tosun, koyarlar!" paylaşımı yaptığı andan itibaren Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, mucizevi şekilde 120+9'da golü buldu. Penaltılara giden karşılaşmayı eski Fenerbahçeli Samatta'nın kaçırmasının ardından Fatih Terim'in öğrencileri adını finale yazdırmayı başardı.

"Orası Avrupa tosun, koyarlar!" paylaşımı yaptığı andan itibaren Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, mucizevi şekilde 120+9'da golü buldu. Penaltılara giden karşılaşmayı eski Fenerbahçeli Samatta'nın kaçırmasının ardından Fatih Terim'in öğrencileri adını finale yazdırmayı başardı.
twitter.com

Hakan Hanoğlu'na gelen tepkiler ise şöyleydi👇

Hakan Hanoğlu'na gelen tepkiler ise şöyleydi👇
twitter.com

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