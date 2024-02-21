İzleyip Gelmiş: Survivor'a Gelen Ronaldinho'dan Nagihan'a "Sakin Ol" Tavsiyesi
İzleyip Gelmiş: Survivor'a Gelen Ronaldinho'dan Nagihan'a "Sakin Ol" Tavsiyesi
Survivor All Star'ın en büyük sürprizlerinden Ronaldinho'nun konuk olarak gelmesi izleyicileri ayaklandırırken, Ronaldinho'nun gelir gelmez Nagihan'a 'Sakin ol' tavsiyesi vermesi herkesi güldürdü.
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Survivor All Star'ın en büyük sürprizi olan Ronaldinho hepimizi heyecanlandırmıştı.
Sonunda Survivor'a giriş yapan Ronaldinho adaya gelmeden önce Acun Ilıcalı tarafından Survivor hakkında bilgilendirilirken, Nagihan'ın kavga görüntülerini de izlemesiyle ortaya komik anlar ortaya çıktı.
Nagihan'ı işaret ederek 'Umarım daha sakin olursun' diyen Ronaldinho'nun o anları viral olurken, haliyle yorumlar da gecikmedi.
İşte o anlar:
O anlara gelen tepkileri de buraya bırakıyoruz:
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