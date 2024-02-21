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Diziye Dönüyor mu? Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den Haber Geldi!

Diziye Dönüyor mu? Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den Haber Geldi!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 23:44

Geçirdiği beyin kanaması sonrasında uzun süredir hastanede tedavi altında olan Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'den haber geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah'ı canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanamasıyla herkesi korkutmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah'ı canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanamasıyla herkesi korkutmuştu.

2 kez ameliyat geçiren 61 yaşındaki oyuncunun hastaneden taburcu olup dizi setine geri dönmesi merakla beklenirken, beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

2 kez ameliyat geçiren 61 yaşındaki oyuncunun hastaneden taburcu olup dizi setine geri dönmesi merakla beklenirken, beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Altuntaş'ın haberine göre 4 haftadır hastanede olan Tanrıöğen'in ziyaret yasağı devam ederken, 2 hafta daha dizi setinden uzak kalacak.

Altuntaş'ın haberine göre 4 haftadır hastanede olan Tanrıöğen'in ziyaret yasağı devam ederken, 2 hafta daha dizi setinden uzak kalacak.

2 hafta daha Kızılcık Şerbeti'nde yer almayacağı kesinleşen oyuncu için doktorlarından alınacak bilgiye göre hareket edilecek.

2 hafta daha Kızılcık Şerbeti'nde yer almayacağı kesinleşen oyuncu için doktorlarından alınacak bilgiye göre hareket edilecek.

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