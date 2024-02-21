Diziye Dönüyor mu? Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den Haber Geldi!
Diziye Dönüyor mu? Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den Haber Geldi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Geçirdiği beyin kanaması sonrasında uzun süredir hastanede tedavi altında olan Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'den haber geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah'ı canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanamasıyla herkesi korkutmuştu.
2 kez ameliyat geçiren 61 yaşındaki oyuncunun hastaneden taburcu olup dizi setine geri dönmesi merakla beklenirken, beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.
Altuntaş'ın haberine göre 4 haftadır hastanede olan Tanrıöğen'in ziyaret yasağı devam ederken, 2 hafta daha dizi setinden uzak kalacak.
2 hafta daha Kızılcık Şerbeti'nde yer almayacağı kesinleşen oyuncu için doktorlarından alınacak bilgiye göre hareket edilecek.
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