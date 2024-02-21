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Survivor Yunanistan'da İki Yarışmacının Yakınlaştıkları Anlar Ortalığı Karıştırdı!

Survivor Yunanistan'da İki Yarışmacının Yakınlaştıkları Anlar Ortalığı Karıştırdı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 22:44

Survivor Türkiye gibi Acun Ilıcalı tarafından yapıldığı bilinen Survivor Yunanistan'da ortalığı karıştıran anlar yaşandı. İki yarışmacının örtü altına girerek yakınlaştığı anlar televizyonda yayınlandı.

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Survivor Türkiye gibi Acun Ilıcalı'nın yaptığını bildiğimiz Survivor Yunanistan'da herkesi şaşırtan bir olay yaşandı.

Survivor Türkiye gibi Acun Ilıcalı'nın yaptığını bildiğimiz Survivor Yunanistan'da herkesi şaşırtan bir olay yaşandı.

İkisi de aynı takımda yer alan yarışmacılar Stauroula ve Giannis Perpataris, son bölümde verdikleri görüntülerle ortalığı ayağa kaldırdı.

İkisi de aynı takımda yer alan yarışmacılar Stauroula ve Giannis Perpataris, son bölümde verdikleri görüntülerle ortalığı ayağa kaldırdı.

İkilinin örtünün altına sarılarak girmeleri Yunanistan basınında yankı uyandırırken, o anlar televizyonda yayınlandı.

İkilinin örtünün altına sarılarak girmeleri Yunanistan basınında yankı uyandırırken, o anlar televizyonda yayınlandı.

İşte söz konusu anlar:

Survivor Türkiye izleyicilerinin de radarına takılan görüntüler sosyal medyada iki yarışmanın kıyaslanmasına neden oldu.

Survivor Türkiye izleyicilerinin de radarına takılan görüntüler sosyal medyada iki yarışmanın kıyaslanmasına neden oldu.
twitter.com
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twitter.com

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Siz bu görüntüleri nasıl yorumluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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tom lee jones

zumme hasa,RTUK goreve!

FatimeVerdiyeva

survivor bizimkii