Ronaldinho'nun Survivor'a Gelmesi Goygoycuların Diline Düştü
Ronaldinho'nun Survivor'a Gelmesi Goygoycuların Diline Düştü
Survivor All Star'da sürprizler bitmek bilmezken, Acun Ilıcalı son bomba olarak Ronaldinho'yu duyurdu. Ronaldinho'nun Survivor'a konuk olacağını duyan izleyiciler bu olayın goygoyunu yapmadan geçemedi.
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Olayların ve sürprizlerin bitmediği Survivor All Star'da Acun Ilıcalı büyük bir bomba patlattı.
Survivor'a dünyaca ünlü bir futbolcunun geleceğini duyuran Ilıcalı o ismin Ronaldinho olduğunu açıkladıktan sonra sosyal medya ayağa kalktı.
Ronaldinho'nun konuk olarak geleceği Survivor'da neler yaşanacağı şimdiden merak konusu olurken, söz konusu olayı goygocular mizahına alet etti.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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