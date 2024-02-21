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İnci Taneleri'ni İzleyen Müjdat Gezen'den Şaşırtan Yılmaz Erdoğan İtirafı Geldi

İnci Taneleri'ni İzleyen Müjdat Gezen'den Şaşırtan Yılmaz Erdoğan İtirafı Geldi

Yılmaz Erdoğan Müjdat Gezen
Effy
Effy - Onedio Editörü
21.02.2024 - 17:08

Yılmaz Erdoğan şu sıralar İnci Taneleri dizisiyle hiç olmadığı kadar gündemde olan bir isim. Önce kendisinin ünlü model Cansu Taşkın ile bir ilişkisi olup olmadığı kafaları karıştırmıştı. Şimdi de usta sanatçı Müjdat Gezen'den şaşırtan Yılmaz Erdoğan itirafı geldi.

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Hem senaristliğini hem de başrolü üstlendiği "İnci Taneleri" dizisiyle televizyon ekranlarına bomba gibi bir dönüş yapan Yılmaz Erdoğan son zamanlarda herkesin dilinde.

Hem senaristliğini hem de başrolü üstlendiği "İnci Taneleri" dizisiyle televizyon ekranlarına bomba gibi bir dönüş yapan Yılmaz Erdoğan son zamanlarda herkesin dilinde.

Dizinin tutulması ve popüler olmasıyla gözler Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatına da çevrildi: 56 yaşındaki oyuncunun 31 yaşındaki model Cansu Taşkın'la beraber olduğu iddia edildi.

Dizinin tutulması ve popüler olmasıyla gözler Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatına da çevrildi: 56 yaşındaki oyuncunun 31 yaşındaki model Cansu Taşkın'la beraber olduğu iddia edildi.
Dizinin tutulması ve popüler olmasıyla gözler Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatına da çevrildi: 56 yaşındaki oyuncunun 31 yaşındaki model Cansu Taşkın'la beraber olduğu iddia edildi.

İddialara göre, aralarında 25 yaş olan çift yaklaşık 2 yıldır beraber:

İddiaların ardından Cansu Taşkın'ın kalp başlıklı Yılmaz Erdoğan paylaşımları dikkat çekti...

"İnci Taneleri" dizisi hakkında yorum yapan bir diğer isim ise usta sanatçı Müjdat Gezen oldu. Gezen'den ayrıca şaşırtan Yılmaz Erdoğan itirafı da geldi.

"İnci Taneleri" dizisi hakkında yorum yapan bir diğer isim ise usta sanatçı Müjdat Gezen oldu. Gezen'den ayrıca şaşırtan Yılmaz Erdoğan itirafı da geldi.

Sosyal medyada paylaşılan videosunda Gezen, "İnci Taneleri'ni izleyen var mı? Ben izliyorum. Gayet severek hem de..." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan videosunda Gezen, "İnci Taneleri'ni izleyen var mı? Ben izliyorum. Gayet severek hem de..." ifadelerini kullandı.

Senaryo nedir, nasıl yazılır? Aktörlük nedir? Yapımcılık nedir. Şu Yılmaz Erdoğan'a mutlaka bakın neler yaptığına bayıldım, ellerine kollarına sağlık.

"Geçenlerde Yılmaz Erdoğan, 'Hocam vaktiyle konservatuvar imtihanlarına girdim, beni almadın' demişti" diyen Gezen, "İyi ki almamışız. Seni mahvedecektik, bozacaktık" şeklinde yanıt verdiğini anlattı.

"Geçenlerde Yılmaz Erdoğan, 'Hocam vaktiyle konservatuvar imtihanlarına girdim, beni almadın' demişti" diyen Gezen, "İyi ki almamışız. Seni mahvedecektik, bozacaktık" şeklinde yanıt verdiğini anlattı.
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Usta sanatçı, "Yılmaz üst düzey zekaya ve kaleme sahip. Onları eğip bükmeye gelmez. Yılmaz kendi ekolünü yarattı" sözleriyle Yılmaz Erdoğan'ı övdü.

Usta sanatçı, "Yılmaz üst düzey zekaya ve kaleme sahip. Onları eğip bükmeye gelmez. Yılmaz kendi ekolünü yarattı" sözleriyle Yılmaz Erdoğan'ı övdü.

Müjdat Gezen'in açıklamalarının tamamı:

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