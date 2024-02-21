İnci Taneleri'ni İzleyen Müjdat Gezen'den Şaşırtan Yılmaz Erdoğan İtirafı Geldi

Yılmaz Erdoğan şu sıralar İnci Taneleri dizisiyle hiç olmadığı kadar gündemde olan bir isim. Önce kendisinin ünlü model Cansu Taşkın ile bir ilişkisi olup olmadığı kafaları karıştırmıştı. Şimdi de usta sanatçı Müjdat Gezen'den şaşırtan Yılmaz Erdoğan itirafı geldi.