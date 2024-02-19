Melis Sezen ve Burak Deniz Düet Yapınca Atanamayan Lady Gaga ve Bradley Cooper İlan Edildi
Melis Sezen ve Burak Deniz Düet Yapınca Atanamayan Lady Gaga ve Bradley Cooper İlan Edildi
Melis Sezen ve Burak Deniz, Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın seslendirdiği Shallow şarkısını söyleyince ya da söylemeye çalışınca ortaya oldukça ilginç bir manzara çıktı! Bakalım 👇
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Melis Sezen ve Burak Deniz ikilisini keşke bir projede beraber görseydik: Ancak onlar bir düette bir araya geldi.
Bir etkinlikte Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın seslendirdiği meşhur 'Shallow' şarkısını seslendiren ya da seslendirmeye çalışan ikili ortaya ilginç bi manzara çıkardı!
İkilinin İngilizce düeti dinleyicilerde karmaşık hisler uyandırdı. 😅 Ardından Türkçe bir düete geçiş yapıldı.
'Atanamayan Lady Gaga ve Bradley Cooper' yorumları da geldi. 👇
Düette değil, dizide, filmde falan...
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"İngilizce sohbeti terk etti"
"Babam İngilizce konuşmaya çalışırken"
Siz ikilinin düetini nasıl buldunuz? Yorum sizde!
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