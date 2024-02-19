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Ben GTA Kadınıyım! Yapay Zekayla GTA Karakteri Olan Seda Sayan Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi

Ben GTA Kadınıyım! Yapay Zekayla GTA Karakteri Olan Seda Sayan Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi

Seda Sayan Yapay Zeka GTA
Effy
Effy - Onedio Editörü
19.02.2024 - 19:46

Seda Sayan ya da nam-ı diğer Seda bacımız GTA karakteri olsa nasıl görünürdü? Bu çılgın sorunun cevabını @aihikayeler hesabı verdi, biz de derledik! Bakalım 👇

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2zwnVZoh5F/
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Müzik kariyerinden ziyade kendine has kişiliğiyle nam salan Seda Sayan'ı hepimiz tanıyoruz.

Müzik kariyerinden ziyade kendine has kişiliğiyle nam salan Seda Sayan'ı hepimiz tanıyoruz.

Şimdilerde biricik eşi ile hayatın keyfini çıkaran Seda Sayan, bir yandan fit görünümü ile kimseleri 61 yaşında olduğuna ikna edemiyor!

Şimdilerde biricik eşi ile hayatın keyfini çıkaran Seda Sayan, bir yandan fit görünümü ile kimseleri 61 yaşında olduğuna ikna edemiyor!

Geçirdiği estetikleri kimselerden saklamayan ünlü şarkıcı, genç görünümü için birçok kez bıçak altına yattı.

Geçirdiği estetikleri kimselerden saklamayan ünlü şarkıcı, genç görünümü için birçok kez bıçak altına yattı.

Hal böyle olunca kendisi sarı saçlarıyla Barbie bebeğe benzetilmekten de kurtulamamıştı!

Hal böyle olunca kendisi sarı saçlarıyla Barbie bebeğe benzetilmekten de kurtulamamıştı!

Barbie bacımıza yorum yağdı:

Şimdi de Instagram'da @aihikayeler hesabı, "Barbie değil de GTA karakteri olsa nasıl görünürdü?" sorusunun cevabını verdi.

Şimdi de Instagram'da @aihikayeler hesabı, "Barbie değil de GTA karakteri olsa nasıl görünürdü?" sorusunun cevabını verdi.
www.instagram.com
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Sonuçlar ise gerçek bir GTA karakteri olduğuna inanacağımız derecede başarılı!

Sonuçlar ise gerçek bir GTA karakteri olduğuna inanacağımız derecede başarılı!
www.instagram.com

Barbie vibe'ını hala kaybetmemiş de denebilir.

Barbie vibe'ını hala kaybetmemiş de denebilir.
www.instagram.com

Ayrıca gerçek halini de neredeyse hiç aratmıyor.

Ayrıca gerçek halini de neredeyse hiç aratmıyor.
www.instagram.com

Sizin düşünceleriniz neler? Siz GTA karakteri Seda Sayan'ı nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun!

Sizin düşünceleriniz neler? Siz GTA karakteri Seda Sayan'ı nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun!
www.instagram.com

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