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Seda Sayan'ı Canlandıran Margot Robbie'den Hamursuz Pizzaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Seda Sayan'ı Canlandıran Margot Robbie'den Hamursuz Pizzaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Twitter
Effy
Effy - Onedio Editörü
18.02.2024 - 18:58

Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!

İyi eğlenceler 🎉

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1. İşleri kolaylaştırmak için her yolu deniyoruz.

1. İşleri kolaylaştırmak için her yolu deniyoruz.
twitter.com

2. Ufak tefek kelime oyunları...

2. Ufak tefek kelime oyunları...
twitter.com

3. Bir tur daha ağlamaca!

3. Bir tur daha ağlamaca!
twitter.com

4. Bu adamın İrlandalı olduğuna bizi kimse ikna edemez!

4. Bu adamın İrlandalı olduğuna bizi kimse ikna edemez!
twitter.com

5.

5.
twitter.com
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6. Nasıl yani?

6. Nasıl yani?
twitter.com

7. Kardan adam is the new Issız adam.

7. Kardan adam is the new Issız adam.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

9. 😔

10.

10.
twitter.com
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11.

11.
twitter.com

12. Yetişemiyoruz!

12. Yetişemiyoruz!
twitter.com

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