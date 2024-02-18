Seda Sayan'ı Canlandıran Margot Robbie'den Hamursuz Pizzaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Seda Sayan'ı Canlandıran Margot Robbie'den Hamursuz Pizzaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!
İyi eğlenceler 🎉
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1. İşleri kolaylaştırmak için her yolu deniyoruz.
2. Ufak tefek kelime oyunları...
3. Bir tur daha ağlamaca!
4. Bu adamın İrlandalı olduğuna bizi kimse ikna edemez!
5.
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6. Nasıl yani?
7. Kardan adam is the new Issız adam.
8.
10.
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11.
12. Yetişemiyoruz!
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