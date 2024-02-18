Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler

Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler

Twitter Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
18.02.2024 - 18:31

Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitter kullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Hazırsanız başlayalım...

2. Rapçiler ne yapacak?😂

2. Rapçiler ne yapacak?😂
twitter.com

3. Aynısı yaşandı.😂

4. Kalbimi bıraktım videoya.

5. Bunu yapan tek ülke olabilir miyiz?😂

5. Bunu yapan tek ülke olabilir miyiz?😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Ankara'dan bir hafta uzak kalınca ben:

6. Ankara'dan bir hafta uzak kalınca ben:
twitter.com

7. Icardi aşkı bambaşka bir şey:

7. Icardi aşkı bambaşka bir şey:

8. Yaratıcılık deyince de biz.

8. Yaratıcılık deyince de biz.
twitter.com

9. 'Do not open' da olabilirdi.

9. 'Do not open' da olabilirdi.
twitter.com

10. Haftaya görüşmek üzere.👋

10. Haftaya görüşmek üzere.👋
twitter.com

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?