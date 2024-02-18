Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler
Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler
Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitter kullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Rapçiler ne yapacak?😂
3. Aynısı yaşandı.😂
4. Kalbimi bıraktım videoya.
5. Bunu yapan tek ülke olabilir miyiz?😂
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6. Ankara'dan bir hafta uzak kalınca ben:
7. Icardi aşkı bambaşka bir şey:
8. Yaratıcılık deyince de biz.
9. 'Do not open' da olabilirdi.
10. Haftaya görüşmek üzere.👋
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