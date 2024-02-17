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İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
17.02.2024 - 14:31

Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.

İyi eğlenceler 🙂

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
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2. Seven insan kıskanır.😉

2. Seven insan kıskanır.😉
twitter.com

3. Benim hırsın ortama giriş şekli...

3. Benim hırsın ortama giriş şekli...
twitter.com

4. İşte bunu söylemeyecektin.😂

5. Nokta.

5. Nokta.
twitter.com
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6. Ben artık ilişkileri takip edemez oldum.

7. 😂😂😂

8. Daldık gittik yine...

9. O bir çiçeği alamayanlar da var. Nereden biliyorsun diye sormayın.

9. O bir çiçeği alamayanlar da var. Nereden biliyorsun diye sormayın.
twitter.com

10. 14 Şubat'a tepkimiz:

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11. Yar ben acının ta kendisiyim.😂

12. Peki aşkım ben bir tırtıl olsam yine sever miydin?

13. Haftaya görüşmek üzere.👋

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