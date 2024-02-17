İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.
İyi eğlenceler 🙂
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Seven insan kıskanır.😉
3. Benim hırsın ortama giriş şekli...
4. İşte bunu söylemeyecektin.😂
5. Nokta.
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6. Ben artık ilişkileri takip edemez oldum.
7. 😂😂😂
8. Daldık gittik yine...
9. O bir çiçeği alamayanlar da var. Nereden biliyorsun diye sormayın.
10. 14 Şubat'a tepkimiz:
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11. Yar ben acının ta kendisiyim.😂
12. Peki aşkım ben bir tırtıl olsam yine sever miydin?
13. Haftaya görüşmek üzere.👋
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