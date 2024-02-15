'Ona Bilmediği Bir Şey Söyle' Paylaşımına Gelen Ortamlarda Satmalık Efsane Bilgiler
'Ona Bilmediği Bir Şey Söyle' Paylaşımına Gelen Ortamlarda Satmalık Efsane Bilgiler
Twitter'da 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımına gelen yanıtlar her hafta ufkumuzu genişletiyor. Bu hafta da 'KH baddies' isimli bir sayfa da bu akıma katıldı ve birbirinden eğlenceli yanıtlar aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Twitter'da bir akım haline dönüşen "Bana bilmediğim bir şey söyle" paylaşımlarına gelen yorumları eğlenerek okuyoruz. "KH baddies" isimli bir sayfa da bu akıma katıldı.
Ortamlarda satacağınız daha önce gerçekten bilmediğiniz onlarca yanıt geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
En çok hangi bilgiyi sevdiniz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda