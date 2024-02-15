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'Ona Bilmediği Bir Şey Söyle' Paylaşımına Gelen Ortamlarda Satmalık Efsane Bilgiler

'Ona Bilmediği Bir Şey Söyle' Paylaşımına Gelen Ortamlarda Satmalık Efsane Bilgiler

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
15.02.2024 - 09:02

Twitter'da 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımına gelen yanıtlar her hafta ufkumuzu genişletiyor. Bu hafta da 'KH baddies' isimli bir sayfa da bu akıma katıldı ve birbirinden eğlenceli yanıtlar aldı.

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Twitter'da bir akım haline dönüşen "Bana bilmediğim bir şey söyle" paylaşımlarına gelen yorumları eğlenerek okuyoruz. "KH baddies" isimli bir sayfa da bu akıma katıldı.

Twitter'da bir akım haline dönüşen "Bana bilmediğim bir şey söyle" paylaşımlarına gelen yorumları eğlenerek okuyoruz. "KH baddies" isimli bir sayfa da bu akıma katıldı.
twitter.com

Ortamlarda satacağınız daha önce gerçekten bilmediğiniz onlarca yanıt geldi.

Ortamlarda satacağınız daha önce gerçekten bilmediğiniz onlarca yanıt geldi.
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